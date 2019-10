Lukijalta: Sisäministeri hakoteillä – huumeita ei pidä Suomessa sallia

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Sisäministeriön päämääränä on, että Suomi on maailman turvallisin maa nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että ihmiset, omaisuus ja ympäristö ovat turvassa ja että kaikki ihmiset voisivat kokea arjen turvalliseksi ilman rikollisuutta, onnettomuuksia tai muita häiriöitä.

Sisäministeri Maria Ohisalo on nyt ilmoittanut vihreiden puheenjohtajana vakaasti kannattavansa huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista. Hänen mukaansa minkään laittoman päihteen käytöstä tai pienten määrien hallussapidosta ei pidä rangaista.

Sisäministerimme, muun muassa poliisien "pomon" tahto siis olisi, että jatkossa suomalaiset voisivat rauhassa poltella marihuanaa ja piikitellä itseensä heroiinia mielihalujensa mukaan! Poliisien kielteinen kanta tähän asiaan on ollut tiedossa jo vuosia. Mitähän he mahtavat tuumia nykyisen "pomonsa" näkemyksistä ja tavoitteista?

Sisäministerimme kanta huumeisiin vaikuttaa näistä asioista paremmin perillä olevista tutkijoista sinisilmäiseltä. Mitä ilmeisimmin hänellä ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta perehtyä esimerkiksi uusimpaan tietoon kannabisasiasta. Nyt meillä nimittäin on käytettävissä varsin hyvin omaan koto-Suomeemme verrattavissa olevan paikan 5–6 vuoden kokemukset kannabiksen vapauttamisesta. Niihin on jokaisen huumeasioista mielipiteensä ilmoittavan syytä tutustua perinpohjaisesti.

Kannabiksen vapauttaminen osoittautui huonoksi ratkaisuksi Coloradossa.

Coloradon osavaltio USA:ssa vapautti kannabiksen viihdekäytön 2012. Colorado on asukasluvultaan (5,7 miljoonaa) ja pinta-alaltaan hyvin verrattavissa Suomeen.

Perusteellinen RMHIDTA 2019 -katsaus dokumentoi marihuanan laillistamisen vaikutukset lääketieteelliseen ja virkistyskäyttöön Coloradossa. "Colorado toimii kansakunnan kokeellisena laboratoriona. Valtakunnan kansalaiset ja päätöksentekijät saattavat haluta viivyttää päätöksiä tästä tärkeästä aiheesta, kunnes käytettävissä on riittävästi ja riittävän tarkkoja tietoja kannabiksen vapauttamisen vaikutuksista."

Katsaus osoittaa, että Coloradon kansa ja lainsäätäjät olivat hyväuskoisia ja joutuivat tekemään tärkeän päätöksen kannabiksesta ilman luotettavia tietoja aiemmista vastaavien päätösten seurauksista.

Marihuanan laillistamisen jälkeen Coloradon liikennekuolemat, joissa kuljettajien huumetesti oli positiivinen marihuanan osalta, nousivat 109 %, kun kaikki Coloradon liikennekuolemat lisääntyivät vain 31 %. Kuolleiden määrä siis kaksinkertaistui vuodesta 2013 vuoteen 2018, 55:stä 115 kuolleeseen.

Marihuanatapausten osuus kaikista auto-onnettomuuksissa kuolleista oli ennen marihuanan laillistamista 15 % ja seurannassa 23 %. Coloradossa kuoli 2018 liikenneonnettomuuksissa kaikkiaan 632 ihmistä, Suomessa 234.

Marihuanan laillistamisen jälkeen marihuanan käyttö lisääntyi aikuisilla 94 %. Marihuanaan liittyvien sairaaloiden päivystyskäyntien määrä kasvoi 54 % ja sairaalahoitojen vuosittainen määrä 101 %. Niiden itsemurhatapausten prosenttiosuus, joissa toksikologiset tulokset olivat positiivisia marihuanalle, nousi 14 prosentista 23 prosenttiin. Marihuanaa käyttävien raskaana olevien naisten määrä nousi 3 prosentista 5 prosenttiin.

Opioidien yliannostuskuolemat lisääntyivät 23 %. Marihuanan vapauttamisen jälkeen pikkulasten myrkytykset lisääntyivät 27 % vuosivauhtia ollen peräti 742 tapausta 2017.

Jokaista verotuloihin kertynyttä dollaria kohden Colorado käytti noin 4,50 dollaria laillistamisen negatiivisten vaikutusten hoitoon. Suurimmat kustannukset aiheutuivat terveydenhuoltojärjestelmän lisääntyneistä kuluista ja lukion keskeyttämiseen liittyvistä kustannuksista.

Suurin piirtein Suomen kokoisen Coloradon osavaltion kokemukset kannabiksen vapauttamisesta kertovat siis karua kieltään. Suomalaisten ei pidä lähteä samalle tielle.

Kansan ja varsinkin asioista päättävien poliitikkojen on syytä kuunnella asiantuntijoita. Pienen kannabista hamuilevan joukon ääntä ei pidä kuunnella liikaa!

Kannabista ei pidä laillistaa Suomessa! Coloradon kokemukset puhuvat puolestaan.

Martti Vastamäki

professori

puheenjohtaja, Raittiuden Ystävät ry.