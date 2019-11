Lukijalta: Koulusurmien mielettömyyden mieli

Tutkimuksissa ei ole selvinnyt mitään koulusurmaajia yhdistävää persoonallisuusprofiilia. Mutta useimmat heistä ovat olleet koulukiusattuja.

He ovat olleet jollakin tavoin eristäytyneitä, mutta ovat kuitenkin internetin välityksellä olleet yhteydessä toisiin koulusurmaajiin tai heistä kiinnostuneisiin. Monilla koulusurmaajilla on ollut ampumisharrastus, josta he ovat tuottaneet nettisivuja. He ovat yleensä ennen surmatyötään kertoneet melko tarkasti surman kulun.

Koulusurmaajat ovat käyttäneet mielenterveyspalveluita keskivertonuoren tavoin. Koulukiusattuina ja "uloslyötyinä" he ovat tunteneet itsensä tarpeettomiksi ja täysin arvottomiksi ihmisiksi. Katkeroituneina he ovat tietoisesti tai tiedostamattomasti valinneet pahan moraaliseksi mielenlaadukseen.

Riittämättömyyden ja tarpeettomuuden tunne on yleistä nykyisessä suoritusyhteiskunnassa. Elämän lumous on kadonnut moninaisten menestymispaineiden puristuksissa. Jokaisen pitää olla tähti. Jos tämä ei onnistu, nuori tuntee olevansa epäonnistuja.

Koulun juhlapuheissa korostamme kyllä ihmisyyttä ja moraaliarvoja. Mutta jos tarkastelemme avoimin silmin elämäämme, emme voi olla huomaamatta ristiriitaa. Panostamme ennen muuta ulkoisiin arvoihin: aineelliseen varallisuuteen, ulkonäköön ja oppiarvoihin. Petämme itseämme, jos muuta väitämme.

Koulusurmaajat ovat voineet olla tuiki tavallisia ihmisiä, joilla on ollut aito halu vaikuttaa yhteiskuntaan ja elää hyvää elämää. Mutta he ovat menettäneet luottamuksen vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Kielteisten kokemustensa valossa he ovat nähneet maailman mustavalkoisesti, joko hyvänä tai pahana.

Koulukiusaaminen on saanut heidät vihaamaan ensin kiusaajiaan, sitten itseään ja lopulta koko maailmaa.

Emme saa kuitenkaan jäädä toimettomiksi. Meidän pitää tartuttaa toisiimme välittämisen tauti. Yhteiskuntaan ja kouluihin tulee luoda sellaiset olosuhteet, ettei kukaan jää täysin yksin ja koe itseään tarpeettomaksi.

Emme saa unohtaa luoda kasvatettavalle tulevaisuuden toivoa. Toivo liittyy toimintaan, jossa asioita yritetään muuttaa paremmiksi.

Kasvatus on ennen muuta tekoja. Kasvatuksessa myös sanat ovat tekoja. Hyvä puu tuottaa hyvää ja paha puu pahaa hedelmää. Hedelmästään puu tunnetaan.

Matti Taneli

KT, FM, TM, lukion lehtori ja pappi

Turku