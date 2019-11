Lukijalta: Ongelma ei ole nopea junayhteys vaan sen linjaus

Turkulaiset pohtivat, miksi Salossa vastustetaan tunnin junan linjausta. Odotetaanhan nopean junayhteyden tuovan turkulaisille paljon hyviä asioita. Pääkaupunkiin ja sieltä Turkuun pääsee matkustamaan nopeammin. Kupittaan alueelle suunniteltu tiivis tiedepuisto lukuisine asuntoineen ja toimitiloineen tulee houkuttelevammaksi, ainakin teoriassa.

Lohjalle Tunnin juna puolestaan tuo Lohjan kaipaaman junayhteyden pääkaupunkiseudulle. Lohjakin pääsee kaavoittamaan tiiviin asumisalueen uuden aseman ympärille. Lohjalla tuo asema tulee sijaitsemaan viiden kilometrin päässä Lohjan keskustasta.

Tunnin juna on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista. Suunniteltua Tunnin junan linjausta vastustavat ovat ehdottaneet, että Salon kannattaisi vaatia linjauksen muuttamista siten, että Tunnin juna kulkisi Salossa moottoritien käytävää. Näin uuden aseman luonteva sijainti olisi Isossakylässä Piihovin liikennepaikan läheisyydessä, jonne voitaisiin rakentaa riittävä pysäköintialue hyvine liikenneyhteyksineen keskustaan.

Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden mukaan Salon ei kuitenkaan kannata siirtää asemaa kolmen kilometrin päähän keskustasta, sillä Salon ei kannata kaavoittaa asuinaluetta niin kauas keskustasta.

Miksi ei?

Salo on pikkukaupunki, joka on talousvaikeuksissa Nokian kaaduttua. Salon vetovoimatekijä on juuri tuo pikkukaupunkimaisuus.

Maakuntavaltuustossa on 2010 vahvistettu maakuntakaava, joka sisältää Tunnin junan linjauksen. Tuo linjaus halkoo Salossa idyllisen puutaloalueen, Lukkarinmäen.

Lukkarinmäki on Salon "Portsa" tai "vanha Rauma" tai "vanha Porvoo". Se on paikka, jonne eettisesti ajatteleva tietotyöläinen saattaisi haluta asumaan. Se on paikka, jonne kestävää kehitystä ja historiaansa arvostava veronmaksaja saattaisi haluta asumaan. Se on osa kulttuuriperintöämme.

Turun Sanomat otsikoi 28.10. "Uhkaavatko Salon kaavamuutokset Tunnin junaa?" Uutisessa kysyttiin Salon kaupunginjohtaja Lauri Innalta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Nummentalolta, mitä kaavamuutokset Salossa aiheuttavat.

Tunnin junan sovittu linjaus edellyttää kaavamuutoksia Salossa. Kaavamuutokset puolestaan luovat mahdollisuuden valittaa niistä. Valitukset taas viivästyttävät Tunnin junan toteutumista. Valitusmahdollisuudet ovat kuitenkin normaali osa demokraattista päätöksentekoa.

Valitusmahdollisuuden käyttäminen jää kansalaisten vaihtoehdoksi niissä tilanteissa, joissa kansalaisten mielipidettä ei ole otettu huomioon siinä vaiheessa, jossa se eniten hyödyttäisi kaikkia osapuolia.

Viisas ja vastuullinen päätöksenteko on avointa ja ottaa kansalaiset mukaan jo siinä vaiheessa prosessia, kun siihen vielä pääsee vaikuttamaan. Jos näin ei tehdä, ainoaksi demokraattiseksi keinoksi jää huonoista päätöksistä valittaminen. Valitettavasti.

Jaana Laakso

Lukkarinmäkiseuran jäsen