Lukijalta: Arkean ahdingon syyt muualla kuin työntekijöissä

JHL:n ja Arkean neuvottelut päättyivät tuloksettomina. Osapuolten näkemykset olivat liian kaukana toisistaan. Taisi työnantajamme vaan pelata aikaa näillä neuvotteluilla. Jäsenistömme on tällä aikaa kerännyt taistelutahtoa roimasti lisää ja periksi emme ole valmiita antamaan.

Arkea oy on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin muutamassa kuukaudessa. Vielä toukokuussa 2019 nimitti tasavallan presidentti toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmen talousneuvokseksi. Ja se, jos joku, oli hienoa.

Reilussa neljässä kuukaudessa kaikki muuttui. Talous on kuralla ja ainut ratkaisu tähän on työntekijöiden talouden kurjuuttaminen vaihtamalla noudatettavaa työehtosopimusta.

Arkea jakaantui 2019 vuoden alussa kahdeksi eri yhtiöksi, Arkeaksi ja Kaareaksi. Kaarea tuottaa ainoastaan omistajilleen palveluja, kun taas Arkea toimii kilpailutetuilla markkinoilla.

Arkea on vuosien aikana haalinut itselleen lukuisia sopimuksia ympäri maan, Kokkolasta Helsinkiin läpi koko länsirannikon. Arkea tuottaa palveluja useille yksityisille hoiva- ja päiväkodeille, kunnille ym.

Nämä ovat olleet mannapuuroa ja mansikkaa yhtiölle, kun ne on voitettu. Suurin osa näistä kohteista on edelleen Arkealla. Myös Turun kaupungin kilpailuttamista kohteista on useita voitettu.

Miten yhtiön talouspuoli on laskenut tarjoukset, jos ne eivät tuotakaan tulosta? Tarjouksia laskettaessa on ollut tiedossa henkilöstöön sovellettava Avainta-tes ja sen kustannusvaikutukset.

Yhtiö on tehnyt 2012 vuodesta hyvää miljoonaluokan tulosta. Turun kaupunki on siitä ilomielin ottanut kermat päältä ja pitänyt huolen siitä, että yhtiöllä ei ole ylimääräistä rahaa toiminnan kehittämiseen.

Vuodesta 2013 asti on kirjattu tilinpäätökseen, että henkilöstön koulutukseen on panostettu ja toimintaa kehitetään edelleen. Koulutusta on varmasti järjestetty, mutta työntekijäportaaseen se ei ole ulottunut. Eikä selvästi ole tuottanut tulosta myöskään ylemmässä portaassa.

Tilinpäätöksiin on myös kirjattu vuodesta 2016 asti, että toiminta-alueella on erittäin vireää taloudellista toimintaa ja on havaittavissa jatkuvaa työvoimapulaa joissakin työtehtävissä.

Ihmettelemmekin nyt suuresti, onko tämä ratkaisu nyt oikean suuntainen, jotta yhtiö pystyy jatkossakin rekrytoimaan osaavaa henkilöstöä? Entä motivoiko tämä nyt työntekijöitä parempaan tekemiseen vai kenties hakemaan töitä muualta?

Syy yhtiön taloudelliseen ahdinkoon ei todellakaan ole perustyötä tekevissä työntekijöissä. Olisiko nyt aika laittaa johto vaihtoon, niin kuin Kirsti Paakkanen teki aikanaan astuttuaan Marimekon johtoon?

Arkean työntekijät JHL ry 864