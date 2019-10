Lukijalta: Vaikeassa tilanteessa olevat kärsivät sopeutuksista eniten

Iltalehdessä oli 23.10. laaja artikkeli "Turun talous on pahasti kuralla". Tarkoitus on säästää 59,3 miljoonaa euroa. Suurimmat sopeutustoimet, reilut 33 miljoonaa euroa, kohdistuvat hyvinvointitoimialalle. Sopeutusohjelma iskee tavalla tai toisella lähes kaikkiin turkulaisiin.

Sopeutukset tuntuvat etenkin vanhuspalveluissa, joiden rakennemuutoksella tavoitellaan 15,1 miljoonan euron kustannusten alenemista.

Vuodeosastopaikkojen vähentäminen on myös listalla ja sairaalatoiminnan kehittäminen. Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmaksuja nostetaan ja kehitysvammaisten palvelutarve pitäisi kartoittaa.

Perusopetuksesta puolestaan säästetään kasvattamalla ryhmäkokoja ja päiväkotitoiminnan osalta on kyse yli miljoonan euron säästöistä.

Muillakin suurilla kaupungeilla on ongelmia, esille on otettu muun muassa Tampere. Tietojeni mukaan Tampere on korottamassa kunnallisveroa 0,75 prosenttia.

Onko Turun kaupungilla keinovalikoimassa kunnallisveron korotusta tai muita toimenpiteitä kuin kylmät leikkaukset peruspalveluista?

Ihmiset, jotka ovat muutenkin vaikeassa tilanteessa, kärsivät sopeutuksista eniten. Herää kysymys, vaarantavatko näin rajut toimet lakisääteisten tehtävien hoitamisen?

Muistutan, että talousarviopäätöksissä perusoikeusnormit toimivat etusijanormeina, jotka on otettava huomioon, kun kunnan käytettävissä olevia voimavaroja kohdennetaan eri tarkoituksiin.

Valtuuston on varattava riittävät määrärahat kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamista varten.

Toivon päättäjiltä vastuullisuutta, että olisitte pienen ihmisen puolella.

Veijo Lehtonen

varavaltuutettu (sd)

kehitysvammaisen isä