Lukijalta: TPS:n rämpiminen kiusallista seurattavaa

Kovasti ollaan hissukseen, vaikka TPS häviää jääkiekko-ottelut illasta toiseen tai kahdeksanteen (kaikki kotipelit). Valmentaja puhuu edellisen illan peliväsymyksestä ja tarvittavasta levosta.

Jortikan aikoihin ei paljon levätty, heti mentiin uusiin treeneihin ja varsinkin jos oli hävitty niin kaikki tiesivät, että "nyt ei hyvää seuraa"!

Nykyinen valmentaja on varmaan kiva ihminen ja tosi hyvä videovalmentaja, mutta aikuisten miesten valmentamisesta ei ole mitään tietoa?

Pelaajille maksetaan siitä, että he pelaavat tepsissä ja harjoittelusta maksetaan myös palkkaa ja auto on ja asunto on. Kuinka pitkään Uronen ja kumppanit katsovat tätä touhua, tai miten he ovat jo näin pitkään katsoneet? Ja muut isommat sponsorit?

Halli tyhjä jopa lauantai-iltana ja nakin myyjät pyörittävät peukaloitaan! Mutta edelleen on hiljaista. Oliko tämä kausi siis nyt tässä?

Kari Niemi

Tepsin jäsen vuodelta 1965 N:o1264