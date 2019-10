Lukijalta: Tallipuiston asiassa on toinenkin puoli

Naantalin Tallipuiston kaavoitusasiassa niskan päällä oleva puoli on kokenut tarpeelliseksi puolustella päätöksiään Turun Sanomien sivuilla (Kauppapaikoista vetovoimaa Naantaliin, 25.10.). On kohtuullista, että tässä polarisoituneessa kysymyksessä pääsevät ääneen myös toisenlaiset näkemykset.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävän Tallipuiston kaavoittaminen Keskon kauppa- ja parkkipaikaksi on sujunut hyvin ristiriitaisissa tunnelmissa. Äänestyksissä kaava-asia on edennyt yhden äänen marginaalilla tai tasatuloksin puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Äänestyksissä Tallipuiston uhraamista kauppapaikaksi ovat kannattaneet kokoomus, keskusta ja kristilliset. Tallipuiston säilyttämistä ovat puolustaneet Sdp, vihreät, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset.

Syyskuussa 2019 oli jälleen konsernijaoston vuoro äänestää asiasta. Jaosto päätti, ettei asemakaavan muutosehdotusta edistetä.

Tällä kertaa lopputulos oli ilmeisesti väärä. Tallipuiston kaava otettiin kaupunginhallitukseen, joka päätti asemakaavaehdotuksen näytteille asettamisesta yhden äänen enemmistöllä.

Tallipuiston kaavaa on vastustettu voimallisesti kaavaprosessin eri vaiheissa. Laajan kuntalaisvastustuksen johdosta teetettiin Naantalissa loppukeväästä 2019 kaupunginjohtajan aloitteesta kaupallinen selvitys eri rakennuspaikoista.

Selvityksen lopputuloksen kaupunginjohtaja julisti samassa Rannikkoseudun jutussa, jossa kertoi selvitystyön aloittamisesta (Rannikkoseutu 12.3.). Kaupunginjohtajan mukaan Tallipuisto on ainut mahdollinen paikka. Konsulttityönä tehty selvitys oli kallista turhuutta, kun selvityksen lopputulos oli jo etukäteen selvillä.

Kaupallisen selvityksen tekemisessä ilmentyy koko prosessin perusristiriita: selvitys laadittiin, nimensä mukaisesti, vain ja ainoastaan kaupallisista lähtökohdista. Muilla arvoilla ei selvityksessä ollut sijaa.

Esimerkiksi Manner-Naantalin osayleiskaavaa varten laaditussa maisemaselvityksessä (10.2.2015) todetaan Naantalin maiseman ominaispiirteitä olevan maisemassa hyvin erottuvat metsäiset kalliomäet, jotka vaikuttavat huomattavasti maisemakuvaan. Ne jäsentävät kaupunkiympäristön maisematilaa ja suojaavat asuntoalueita ympäristön häiriötekijöiltä.

Selvityksen suosituskartassa Tallipuiston on todettu olevan maisemallisesti merkittävä kalliomäki, johon ei suositella rakentamista maisema- ja virkistyskäytön kannalta.

Kaupallisella selvityksellä on painoarvoa, maisemaselvityksellä ei.

Naantalia kehitetään kaupallisuuden ehdoilla. Kaupungin strategia, ympäristöohjelma, eri lautakunnissa esitetyt näkemykset sekä lukuisat asiasta jätetyt kuntalaismielipiteet ja huomautukset ovat olleet pala virtuaalista paperia.

Esimerkiksi ympäristöohjelmassa ja sen laatimiseksi järjestetyissä kuntalaispajoissa on nimenomaan korostettu harvojen kaupunkimetsien merkitystä ja säästämistä rakentamiselta.

Nyt ei muita vaihtoehtoja rakentamiselle haluta edes harkita. Tahtoa ei ole ja kiire on kauhea. Tallipuisto on räjäytettävä kaupaksi, parkkipaikaksi ja kuuden metrin kallioleikkaukseksi.

Tällaista maisemasuunnittelua maailman vastuullisimmaksi kauppaliikkeeksi valittu Kesko on Naantalissa aktiivisesti edistämässä.

On huono vitsi, että Tallipuisto säilyy massiivisen louhimis- ja tasoitusprojektin jäljiltä edelleen virkistyskäytössä ja maisema-arvoiltaan ennallaan. Usko sanahelinän voimaan on järkkymätön.

Ajatus siitä, että kaupungin luontokohteilla olisi muutakin kuin käyttöarvoa on kaikunut kuuroille korville. Kaupunkimetsät ovat niukkuushyödykkeitä, joilla on itseisarvonsa metsänä sekä tärkeää maisemallista arvoa kaupunkikuvan pehmentäjänä. Puhumattakaan Tallipuistoon rakentamisen vaikutuksista kaupunkirakenteen hajottamisessa.

Naantalin kaupungin strategiassa korostetaan kuntalaisvaikuttamista ja demokratian uusia muotoja. Tallipuiston säästämiseksi laadittiin kesällä 2019 kuntalaisaloite. Aloite keräsi parissa kuukaudessa 550 osallistujaa. Aloite on ensimmäinen Naantalissa jätetty kuntalaisaloite, joka on kerännyt riittävän määrän osallistujia, jotta se on otettava asiassa toimivaltaisen toimielimen käsiteltäväksi.

Tallipuiston kauppakaavaa on tästä huolimatta edistetty ilman aikalisiä. Kaupunginhallituksen käsittelyä aloitteelle on suunniteltu vasta tammikuulle 2020. Lopputulos lienee jo tiedossa. Sen voi lukea kirjoituksen kolmannesta kappaleesta.

Ehkä kannattaakin säästää kuntalaisvaikuttaminen Naantalissa vain kivoihin ja vähämerkityksisiin asioihin. Järjestetään vaikka äänestys siitä, pystytetäänkö kallioleikkauksen harjalle panssariaita vai Tallipuiston historiasta Karvetin tilan hakamaana muistuttava perisuomalainen riukuaita. Turvallisuudesta tinkimättä.

Mikko Haapala

Nils Grönberg

puoluepoliittisesti sitoutumattoman Pro Tallipuisto -ryhmän puolesta