Lukijalta: Turun vanhusneuvosto – unohdettu voimavara?

Turussa on lakisääteinen vanhusneuvosto, jonka tehtävät on säädetty vanhuspalvelulaissa. Tämä laki on ollut voimassa jo yli kuusi vuotta.

Vanhusneuvostolle on säädetty vaativat tehtävät. Sen pitää osallistua muun muassa vanhuspalvelulain edellyttämän suunnitelman tekemiseen ja palvelujen arviointiin yhteistyössä kaupungin virkamiesten kanssa.

Vanhusneuvosto ei ole osallistunut mitenkään, koska suunnitelmaa ei ole tehty. Laki sanoo, että se on tehtävä valtuustokausittain. Viimeinen on vuodelta 2014, joten se on vanhentunut vuonna 2016.

Vanhusneuvosto on nyt pyytänyt vanhuspalvelusuunnitelman tarkistusta ja osallistumista sen valmisteluun.

Toinen merkittävä lain säätämä tehtävä on osallistuminen eri toimialojen suunnitteluun vanhuksia koskevissa asioissa. Tällaisia ovat asiat, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Siis lähes kaikkien kaupungin lautakuntien toimialaan kuuluvia asioita.

Eipä ole juuri ole tullut pyyntöjä osallistumiseen, vaikka vanhusneuvostosta löytyy asiantuntemusta moneen alaan.

Ei kai ole niin, että vanhusneuvostoa pidetään vain eläkeläisten kahvikerhoina, jossa vertaillaan toisten tauteja ja kerrotaan naapurien kuulumisia?

Toivon todella, että näin ole, sillä näyttöjä löytyy oikeiden asioiden hoidosta. Yli 70-vuotiaille on saatu kenkiin maksuttomat liukuesteet, kokeilu iäkkäiden maksuttomasta rollaattorien käytöstä bussien keskiovista on menossa, liikuntarannekkeitten hinnankorotuksia on saatu hidastettua, vanhusneuvola käynnistyy ensi vuoden alussa.

Moneen asiaan on myös otettu kantaa pyytämättä.

Vanhusneuvoston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös lausuntojen antaminen vanhoja turkulaisia koskevissa asioissa. Näitä ovat esimerkiksi kaavat, joiden valmisteluun tulisi vanhusneuvoston päästä jo valmisteluvaiheessa.

Ei ole näkynyt. Muutamaan jo valmiiseen kaavaesitykseen on saatu lausua, mutta liian myöhään.

Aiheen tähän kirjoitukseen sain Turun Sanomissa 23.10. olleesta jutusta Kirstinpuiston kaavasta, joka on jo kaupunkiympäristölautakunnassa ilman, että vanhusneuvosto on mitenkään saanut olla mukana suunnittelemassa arvion mukaan tuhannelle vanhalle turkulaiselle esteetöntä ja viihtyisää asuinaluetta. Ei taida syntyä.

Paljon muutakin voitaisiin tehdä, jos kaupunki niin haluaisi.

Yksi esimerkki neuvoston oma-aloitteisesta toiminnasta oli viime keväänä tehty päätös osallistua Turun kotihoidon päivittäiseen työhön yhden päivän aikana eri puolilla kaupunkia. Näin tehtiin ja kuusi neuvoston jäsentä uhrasi kokonaisen päivän ja kulki lähihoitajien moraalisena tukena.

Päivä opetti meitä osallistujia paljon ja antoi Turun kotihoidon tilasta todentuntuisen kuvan. Meidän kaikkien mielestä Turun kotihoidon tila on ongelmista huolimatta paljon mainettaan parempi ja me vanhusneuvostossa tulemme uusimaan työpäivän vanhusten joukossa ensi keväänä.

Olen nyt kolmatta kautta vanhusneuvoston rivijäsenenä. Koko 40 vuotta kestäneellä sosiaali- ja terveysalan kokemuksellani, vanhalla sellaisella tosin, toivon, että tämän jutun otsikkoni olisi väärä, mutta jos se on oikea, parantakaa tapanne turkulaiset poliitikot.

Pekka Paatero

Turun vanhusneuvoston jäsen, läänin sosiaali- ja terveysneuvos emeritus