Lukijalta: Nyt on aika laittaa lennot verolle Pohjoismaissa

Suomessa on paraikaa käynnissä lentoveroa puoltava kansalaisaloite. Aloite on tärkeä, koska lentoliikenteen päästöt ovat kasvussa, mutta esimerkiksi nykyisessä hallitusohjelmassa ei juuri puututa lentoliikenteen päästöihin. Vastaava vero on voimassa esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa.

Kansallisen lentoveron lisäksi Suomen tulee toimia yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa lentoliikenteen verotuksen edistämiseksi. Pitkään eläneen myytin mukaan kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimus, Chicagon sopimus, estäisi lentopolttoaineiden verotuksen. Näin ei kuitenkaan ole. Maat voivat sopia keskenään lentopolttoaineen verotuksesta.

Esimerkiksi EU:ssa lentopolttoaineen verotusta säädellään energiaverodirektiivin kautta. Kyseinen direktiivi sallii sekä kotimaisilla että kansainvälisillä lennoilla käytetyn polttoaineen verotuksen, mikäli maat ovat näin keskenään sopineet.

Verotus myös toimii, kertoo Euroopan komission tutkimus. EU:n alueella asetettu vero polttoaineelle vähentäisi lentoliikenteen päästöjä yli 10 prosentilla ja toisi samalla miljardien verotulot.

Pohjoismaiden johtajat kokoontuvat tällä viikolla Tukholmaan Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen. Elokuussa maiden pääministerit julistivat, että he haluavat tehdä Pohjoismaista maailman johtavan alueen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Nyt tähän on erinomainen paikka.

Pohjoismaat voivat yhdessä sopia alueesta, jossa lentopolttoainetta verotetaan maiden välisillä lennoilla. Tämä olisi ainutlaatuinen esimerkki sekä EU:lle että muulle maailmalle siitä, että lentopolttoainetta voidaan verottaa myös kansainvälisillä lennoilla.

Asettamalla tarpeeksi korkean polttoaineveron Pohjoismaiden välisille lennoille vähennämme päästöjä ja lisäämme verotuloja.

Verotulot oikein käyttämällä pystymme myös vähentämään muita liikennesektorilla syntyviä päästöjä.

Olli Tiainen

ilmasto- ja energia-asiantuntija

Greenpeace