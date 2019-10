Lukijalta: Lihansyöntiä pohdittava suomalaisesta näkökulmasta

Helsingin yliopiston ravintolat ovat päätyneet luopumaan naudanlihasta hiilijalanjäljen pienentämisen toivossa.

Ensimmäinen reaktio oli; mihin taustatietoon tällainen päätös pohjautuu, tai syödäänkö siellä ulkolaista naudanlihaa?

Kun seuraa yksinomaan Ylen ja MTV:n uutisointia, niin näinkin surulliseen johtopäätökseen voi päätyä. Suomalaisen tiedotuksen ongelma on sekoittaa ruuantuotannon maailmanlaajuiset ongelmat koskemaan myös Suomea.

Mikäli lihansyönnin lopettamista perustellaan joko ilmasto- tai terveydellisistä syistä, se pitää tehdä suomalaisesta näkökulmasta. Erityisesti Ylen uutisointi jättää usein osan asiasta kertomatta.

Ihmettelen, miksi yliopiston ravintoloissa ei ole käynyt MTK:n väkeä tai maatalousyrittäjiä keskustelemassa. On olemassa niin paljon taustatietoa, jos vain viitsii tutkia. Suuri hämmästyksen aihe on myös, millaiset ovat maan tiedeyhteisön kerman eli Helsingin yliopiston tiedot ja mihin heidän taustatietonsa perustuvat?

Mikäli asiaa perustellaan ilmastosyillä, niin kuin he tekevät, perusteet pitää hakea täältä Suomesta.

Aloitetaan suomalaisesta lehmästä, koska punainen liha on leimattu kaikkein suurimmaksi uhaksi ilmastolle. Sen pääasiallinen ruoka on omasta maasta löytyvät kasvikunnan tuotteet, joiden hiilijalanjälki on olematon. Ainutlaatuinen eläin muuttaa ruohon maidoksi sekä lihaksi ja vieläpä kotimaisin eväin.

Kun puhutaan siasta, niin sen ruoan väitetään olevan valtaosaltaan soijaa, jonka viljely tuhoaa sademetsät. Väite on suurimmalta osaltaan tuulesta temmattu. Suomessa tuontisoijan osuus on kaikkien eläinten rehujen kokonaismäärästä keskimäärin noin viisi prosenttia. Suurimmat soijan käyttäjät ovat kalan kasvatus ja broilerit runsaalla kymmenen prosentin osuudella rehusta.

Puhuttaessa eläinten metaanipäästöistä tai pelloilta vapautuvista hiilipäästöistä samaan hengenvetoon pitää puhua myös betonirakentamisen, tietotekniikan, teollisuuden ym. päästöistä. Yksinomaan maatalousyrittäjien syyllistäminen vähäisillä tutkimuksilla ei ole tasapuolista. Voi kysyä, miksi näin tehdään?

Eläinten metaanipäästöjä pyritään koko ajan vähentämään, mutta esimerkiksi betonirakentamista ja tietotekniikkaa lisätään suurin askelin.

Puhuttaessa lihan terveellisyydestä tai epäterveellisyydestä viimeiset kansainväliset tutkimukset (MT 4.10.) ovat kääntäneet asiat taas kerran päälaelleen. Punaisen lihan vähentämisen terveyshyödyt ovat hyvin pieniä.

Tässä tulee mieleen muutaman vuoden takainen kananmunien syönnin tuomitseminen, joka todettiin aiheettomaksi. Vahingot kärsi tässäkin tapauksessa maatalousyrittäjä.

On myös varsin mielenkiintoista, millä yliopiston ravintolat aikovat korvata naudan lihan?

Itse tutustuin netissä lihansyönnin lopettamista ajavien ruokaohjeisiin ja mietin niiden hiilijalanjälkeä. Pääraaka-aineita ovat muun muassa riisi, kikherne, bataatti, tofu, pähkinät ynnä muut, ja kehotetaan vaihtamaan kotimainen liha ilmastonmuutossyistä näihin kaukomailta tuotaviin kasvistuotteisiin?

Kun jätetään aatteelliset vouhotukset ruuasta vähän vähemmälle ja syödään monipuolisesti kotimaisia kasviksia ja juureksia, lihaa, maitotuotteita, kananmunia ja kalaa, niin todennäköisesti hiilipäästöt ovat kohtalaisen vähäiset. Kun vielä liikuttaisiin vähän enemmän, niin terveyskin olisi paremmalla tolalla.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki