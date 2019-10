Lukijalta: Liikkumisen hyödyt nostettava vahvemmin esiin

Jarna Hannukainen kertoi (TS 12.10.) ansiokkaassa jutussa, että liikunnalla on merkittävä vaikutus häiriintyneen sokeriaineenvaihdunnan parantumisessa.

Jutussa oli kerrottu mielenkiintoisesti ja selkeästi kakkostyypin diabeteksen syntymekanismista, riskitekijöistä ja ehkäisystä. Jutussa kuvattiin myös seikkaperäisesti, että ehkäisyssä korostuvat elintapojen ja eritoten liikunnan vaikutus.

Hannukainen toteaa, että liikuntaa ja liikuntaneuvontaa ei ole vielä riittävästi nostettu terveydenhuollon keinovalikoimaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa jo muutama vuosi sitten asettanut tavoitteeksi, että liikunnan aseman tulee nousta terveydenhuollossa vastaavalle tasolle lääkehoidon kanssa.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) on tehnyt jo pitkään työtä sen eteen, että liikuntaneuvonta tulisi kiinteäksi osaksi terveydenhuollon palveluita. Työtä on tehty sekä kuntakohtaisesti että myös seudullisesti.

LiikU on rakentanut Liikunnan palveluketjumallia (LiPaKe), joka on asiakkaalle vuoden mittainen poikkihallinnollinen prosessi. Liikunta- ja elintapaneuvontaan ohjaudutaan terveyskeskuksen kautta. Liikunta- ja elintapaneuvonta on yksilöllinen prosessi, jonka tavoitteena ei ole vain jakaa tietoa liikunnasta. Liikunta- ja elintapaneuvoja on asiakkaalleen matkakumppani, joka tukee asiakasta yksilölliset lähtökohdat huomioiden.

Neuvonta tähtää aina pysyviin elintapamuutoksiin niin liikunnan, ravitsemuksen kuin muidenkin terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden osalta.

Ensimmäinen puoli vuotta toimitaan terveydenhuoltopainotteisesti, mutta sen jälkeen toimintaan tulevat mukaan kunnan liikunta/vapaa-aikatoimen sekä kolmannen sektorin palvelut.

Prosessinomaisen liikunta- ja elintapaneuvonnan on osoitettu vaikuttavan positiivisesti ihmisen elämänlaatuun ja toimintakykyyn, painonpudotukseen sekä ehkäisseen/siirtäneen pitkäaikaissairauden syntymistä.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen maakunnan 27 kunnasta 20 antaa liikuntaneuvontaa. Näistä 18 kunnassa liikuntaneuvonta toimii perusterveydenhuoltojohtoisesti LiPaKe-mallin mukaisesti.

Koska elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja terveyteen sekä vähentää terveysriskejä, tulee terveydenhuollossa ottaa käyttöön toimivia liikunta- ja elintapaohjauksen malleja, joilla voidaan tukea maakunnassamme asuvien ihmisten terveyttä ja elämänlaatua sekä vähentää liikkumattomuudesta aiheutuvia terveydenhuollon kustannuksia.

On laskettu, että vähäisestä liikunnasta aiheutuu joka vuosi Varsinais-Suomen kunnille 170 miljoonan euron kulut.

VSSHP:n nettisivuille (vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/terveys) on koottu elintapaohjauksen palvelutarjotin, josta löytyy tietoa alueen kuntien elintapaohjauksen palveluista.

Jukka Läärä

kehittämispäällikkö

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Linda Dalbom

Suunnittelija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

VSSHP/Perusterveydenhuollon yksikkö