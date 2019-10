Lukijalta: Lähiöihin investoiminen tärkeää

Maahamme rakennettiin 1960-luvulta alkaen lähiöitä kiihtyvällä tahdilla. Suurten ikäluokkien tulo työmarkkinoille yhdistyneenä maatalouden rakennemuutokseen loi aikanaan huomattavan muuttopaineen asutuskeskuksiimme. Suurin joukoin nuoria ja perheellisiä muutti myös Ruotsiin.

Euroopasta tulee nykyisin jatkuvasti uutisia, joiden mukaan palvelujen katoaminen tai etääntyminen tekee lähiöistä epäviihtyisiä. Palvelutason lasku merkitseekin asuinalueiden muuttumista kivitalojen muodostamaksi kokonaisuudeksi, jonka asukkailta puuttuu alueidentiteetti ja yhteisöllisyys.

Lähiöiden rapistuminen on johtanut ulkomailla kantaväestön muuttamiseen pois tutusta asuinympäristöstään. Maahanmuuttajanuoret erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissakin ovat käytöksellään ja jengiytymisellään rajusti kapinoineet rapistumaan päästettyjä olosuhteita vastaan.

Suomi ja sen myötä Turku ei ole tällä tiellä, päinvastoin. Turun Sanomista 15.10. saimme lukea, että Turun kaupunginvaltuusto investoi Runosmäkeen 19 miljoonan Runosmäkitalon monipuolisine palveluineen.

Toisessa uutisessa kerrottiin, että Varissuon aluepoliisi Vesa Jauhiainen on valittu vuoden poliisiksi (TS 11.10). Muutama vuosi sitten keskusteltiin Turussakin aluepoliisin tarpeellisuudesta, kun poliisin resursseja rapsakasti vähennettiin. Onneksi käytäntö on jatkunut.

Suomessa on tällä hetkellä noin 400 000 maahanmuuttajaa. Suurten ikäluokkien väistyessä ja syntyvyyden alentuessa keskustelu erityisesti työvoiman maahanmuutosta lisääntyy. Uussuomalaisten kotoutuminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa lähiöiden palvelutasosta huolehtiminen on keskiössä.

Asiointi "omassa" lähikoulussa, päiväkodissa, neuvolassa tai terveysasemalla käy kaikille sujuvammaksi, mitä lähempänä tuttu henkilökunta on tavoitettavissa. Väestömme ikääntyessä lähipalvelujen tarve korostuu entisestään.

Valtakunnan tasollakin "omien" palvelujen varmistamisen ja kehittämisen täytyy olla asuntopolitiikan keskiössä. Tämän päivän säästö voi olla suuri kustannus tulevaisuudessa.

Ismo Söderling

Väestöpolitiikan dosentti, verkostotutkija

Siirtolaisuusinstituutti

Turku