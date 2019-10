Lukijalta: Annammeko eriarvoisuuden kasvaa Turussa?

Minkälaiset arvot ja arvomaailman me turkulaiset haluamme jättää lapsillemme ja lastenlapsillemme?

Arkea on melkein kokonaan Turun kaupungin omistuksessa. Eli me turkulaiset omistamme Arkean ja maksamme heidän palkkansa.

Me turkulaiset arvostamme ja pidämme tärkeänä, että lapsemme saavat koulussa ja päiväkodissa lämpimän aterian päivittäin. Tämän heille tuo Arkean väki. Me turkulaiset arvostamme siistejä toimitiloja, joissa meillä on hyvä työskennellä. Tämän meille tuo Arkean väki.

Nyt päättäjämme, ne jotka me olemme valinneet päättämään asioistamme, ottavat Arkean väeltä pois osan siitä, mikä heille kuuluu.

Keittiöhenkilökunnan ja siistijöiden palkat eivät ole kovin suuria eikä heillä ole kovinkaan paljon etuja, ja nyt niistäkin ollaan leikkaamassa. Otetaan pieniltä pois siitä vähästä, mitä heillä on.

Jos me turkulaiset todellakin arvostamme Arkean väen työpanosta meidän ja lastemme päivittäiseen hyvinvointiin, emme anna päättäjien toteuttaa suunniteltuja leikkauksia. Meidän tulee puolustaa omaa sekä lastemme hyvinvointia ja tuoda se esiin ja päättäjiemme tietoon.

Voimmeko turkulaisina hyväksyä, että ne meistä, jotka tekevät meille tärkeää työtä, joutuvat hyväksymään meidän (koska me turkulaiset omistamme Arkean) päätöksemme heitä koskevista leikkauksista? Annammeko kuvan tuleville sukupolville, että on oikein ottaa pieniltä pois, koska he eivät jaksa/kykene pitämään puoliaan? Ovatko Turun arvot yhtä kuin "köyhät kyykkyyn"?

Arkeassa on noin 1000 työntekijää, joita nämä ehdotetut leikkaukset koskevat.

Ehdotan, että noin 1000 Turun kaupungin suurinta palkkaa tienaavaa työntekijää antaa omasta palkastaan osan kaupungille niin, että Arkean väen ei tarvitse kärsiä leikkauksista. Kaupungin eri toimialoilla on omat budjetit, joista he ovat vastuussa, mutta loppujen lopuksi on kyse Turun kaupungin rahasta ja yhdestä rahapussista, johon meidän veroja kerätään.

Työntekijä on palkkansa ansainnut, mutta toisilla on niin suuret palkat, että niistä voi ottaa pois eikä se heilauta heidän talouttaan niin kuin Arkean väen leikkaukset heikentäisivät heidän talouttaan ja elämänlaatuaan.

Pidämmekö pienempien puolta? Annammeko eriarvoisuuden kasvaa kotikaupungissamme? Arvostammeko vain johtajia, päättäjiä, toimistossa työtään tekeviä?

Vai haluammeko kotikaupungimme näyttävän mallia siitä, että pidämme pienituloisistammekin huolta?

Lena Savander

terveydenhoitaja