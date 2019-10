Lukijalta: Yrittäjät ovat maamme selkäranka

Suomessa puhutaan paljon palkansaajien toimeentulosta, hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Sipilän oikeistohallitus teki heille paljon hyvää esimerkiksi luomalla valtavan määrän uusia työpaikkoja sekä vähentämällä tuloeroja, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Yksi olennainen seikka jäi kuitenkin vielä puolitiehen, sillä yhteiskuntamme suurimpien vastuunkantajien asema jäi korjaamatta.

Suomessa on 280 000 yritystä, joista 180 000 on yksinyrittäjiä. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan puolet heistä ansaitsee kuukaudessa alle 2 000 euroa ja neljännes alle 1 000 euroa. Yrittäjien palkat ovat siis alle kaikkien työehtosopimusten ja normien. Kaiken lisäksi he tekevät työtä ilman kunnollista sosiaaliturvaa ja työaikoja saati arkipyhiä, lomia ja lomarahoja. Tästä huolimatta vasemmisto maalaa yrittäjistä jatkuvasti mielikuvaa ahneina veronkiertäjinä ja riistäjäporvareina. Tämä tietoinen vastakkainasettelu ei palvele ketään.

Yrittäjät ovat tämän maan selkäranka. Joka neljäs yksinyrittäjä tekee töitä yli 50 tuntia viikossa ja puolet yrittäjistä on kokenut haasteita jaksamisessa.

Nämä ahkerat vastuunkantajat pitävät kuitenkin koko yhteiskuntamme pyörimässä. Uudet työpaikat syntyvät lähes yksinomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden yrittäjät ottavat merkittäviä riskejä hakiessaan kasvua ja yrittäessään luoda maahamme lisää työtä ja työpaikkoja.

Meidän jokaisen tulee muistaa, että ilman yrittäjiä ei ole myöskään hyvinvointia, jota vasemmisto näyttää puolustavan. Pienten yritysten toimintaedellytysten ja yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen sekä yrittäjäriskin palkitseminen sataisivat lopulta kaikkien suomalaisten yhteiseen laariin työllisyyden ja talouden parantuessa. Yrittäjien asian tulisi olla myös hallituksen asia, sillä ilman yrittäjiä vasemmistolla ei olisi kakkua jaettavaksi.

Jocka Träskbäck

yrittäjä, kunnanvaltuutettu (kok)

Lempäälä