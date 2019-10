Lukijalta: Niemenkulman koulua ei saa lopettaa

Tieto Niemenkulman koulun laukkauttamisuhasta on järkyttänyt meidät koululaisten vanhemmat. Oppilaiden siirtämisen Piikkiön yhtenäiskouluun sanotaan tuovan 60 000 euron vuosittaiset säästöt.

Negatiiviset kerrannaisvaikutukset tuskin jäävät edellä mainittuun summaan, jos siirto ja koulun lakkautus toteutuvat. Huoli lasten tulevaisuudesta on suuri ja vaikuttaa jo nyt arjessa selviytymiseen. Töissä on vaikea keskittyä ja yöunet ovat huonot.

Me olemme valinneet asuinpaikkamme sen mukaan, että lapsemme pääsevät pieneen, turvalliseen ja lähellä olevaan Niemenkulman kouluun. Me emme halua lastemme joutuvan liikkumaan Piikkiön keskustassa.

Meidän aikuisten sekä lastemme turvallisuuden tunne viedään, jos lapsemme laitetaan vasten tahtoamme päivittäin kulkemaan Piikkiön yhtenäiskouluun.

Niemenkulman koulussa käydessämme olemme huomanneet opettajien viihtyvän työssään, nauttivan opettamisesta ja välittävän lapsista. Koulussa on mahtava, hyvin toimiva yhteisö, jota opettajat ovat rakentaneet hienolla menestyksellä jo vuosia. Jokainen opettaja tuntee koulun jokaisen oppilaan, ja vanhempien ja opettajien välit ovat hyvät, toista osapuolta arvostavat ja avoimet.

Opettaja näkee ja tunnistaa lasten kyvyt ja heikkoudet ja pystyy kehittämään lasta yksilöllisesti. Pystyykö PYK tarjoamaan Niemenkulman oppilaille tämän saman? Epäilemme vahvasti, että ei.

Niemenkulman koulun oppilaat ovat jo vuosia olleet epätasa-arvoisessa asemassa muihin Kaarinan koululaisiin verrattuna. Toisin kuin kaikilla muilla Kaarinan ala-asteilla, Niemenkulman koulussa ekaluokkalaiset ovat joutuneet aloittamaan koulutiensä ilman iltapäiväkerhoa. Tämä ei ole koskaan ollut oikeustajumme mukaista ja on aiheuttanut vanhemmille suurta huolta, ylimääräistä järjestelyä ja jopa töistä poissaoloa.

Iltapäiväkerhon puuttumisen vuoksi jotkut lähialueen perheet ovat valinneet ekaluokkaisensa kouluksi PYK:in Niemenkulman sijasta. Onko siis iltapäiväkerhon evääminen koululaisiltamme ollut tietoinen teko koulun näivettämiseksi ja lopulta lakkauttamiseksi?

Sen lisäksi, että Niemenkulman oppilaiden kustannuksella on säästetty ja eriarvoistaminen on jatkunut jo vuosia, lapsilta halutaan viedä nyt myös turvallinen ja tuttu lähikoulu. Tämä jos mikä on syrjimistä.

Ainoa oikea ratkaisu on antaa koulun toiminnan jatkua, perustaa kouluun iltapäiväkerho ja antaa koululaisille koulurauha. Niemenkulman koulu täyttää vuonna 2023 sata vuotta. Jos koulu lopetetaan, se on teko, jota emme voi koskaan antaa anteeksi.

Kristiina Aittokallio-Korkeaniemi

Marko Korkeaniemi