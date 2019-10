Lukijalta: Satulavuoren koululaisten pompottelu jatkuu

Haluan kiinnittää huomiota muutamiin opetusministeri Li Anderssonin erityisavustaja Mika Parkkarin Satulavuoren koulua koskevan Faktaa perhekuntoutuskeskus Lausteen tilanteesta -kirjoituksen (TS 13.10.) ongelmiin sekä itse lupa-asiaan.

Parkkari toteaa muun muassa, etten ota huomioon sitä, ettei Lausteella ole koskaan ollut lupaa järjestää opetusta koulupaikkalaisille. En väittänyt, että Satulavuoren koululla olisi ollut lupa järjestää koulupaikkalaisten opetusta. Opetus alkoi aikana, jolloin sosiaalihallitus (1980- ja 1990-luvuilla) vastasi koulukotiopetuksesta, jolloin laitoksella oli lupa järjestää opetusta sekä laitokseen sijoitetuille että koulupaikkalaisille. Laitokseen sijoittamattomien opetus on jatkunut näihin päiviin asti ja vakiintunut hyvin toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi järjestelmäksi.

Lupamenettely muuttui vuonna 1998, kun koulukotien opetus siirtyi opetusministeriön alaisuuteen. Tuolloin perhekuntoutuskeskus Lausteella oletettiin, että lupa sallii edelleen opetuksen järjestämisen myös koulupaikkalaisille, joten erillistä lupaa ei haettu, vaan käytäntö jatkui entiseen tapaan. Myöskään opetushallitus ei tuolloin edellyttänyt luvan hakemista, vaan opetusta jatkettiin ilman erillistä lupaa.

Luvan puute tuli esille vasta muutama vuosi sitten, kun Lausteelle oltiin hakemassa lupaa ruotsinkielisen opetuksen järjestämiseen, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriössä huomattiin, ettei Lausteella ole koulupaikkalaisten opetuslupaa. Luvan puute tuli yllätyksenä sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Perhekuntoutuskeskus Lausteelle. Tämän jälkeen Perhekuntoutuskeskus Lauste ry pyysi muuttamaan olemassa olevaa lupaa siten, että se kattaisi myös koulupaikkalaiset, mutta lupahakemus hylättiin.

Ministeri Anderssonin allekirjoittamassa hylkäävässä päätöksessä todetaan muun muassa, että ”tarvetta opetuksen järjestämiseksi muille kuin laitokseen sijoitetuille lapsille, ei voida katsoa olevan”. Lausunto on ristiriitainen sen tosiseikan kanssa, että kaikki tehtyyn taustaselvitykseen osallistuneet asiakaskunnat (12 kpl) pitivät palvelua toimivana ja tarpeellisena. Myös Satulavuoren 30 tyytyväistä koulupaikkalaista ovat asiasta samaa mieltä. Satulavuoren koululla on erinomaiset edellytykset opetuksen jatkamiseen.

Jostakin syystä päätökseen on katsottu aiheelliseksi myös kirjata patavanhoillinen mielipide: ”koska koulukoteihin sijoitetaan kaikkein vaativahoitoisimmat ja haasteellisimmin käyttäytyvät lapset, ei koulukodin opetustoiminnan laajentamista siten, että se järjestäisi opetusta muille kuin koulukotiin sijoitetuille, voida myöskään pitää tarkoituksenmukaisena tai lasten edun mukaisena”. Asiaton kirjaus leimaa huostaanotetut lapset muita koululaisia huonommiksi sekä kertoo asiantuntemattomuudesta lastensuojelun alalla.

On syytä pitää mielessä, että Satulavuoren koulun koulupaikkatoiminta on jatkunut jo 30 vuotta, joten järjestämisluvan muuttamisessa olisi ollut kysymys luvan antamisesta hyvin toimivalle ja vakiintuneelle käytännölle. Jostakin syystä Parkkari katsoo kirjoituksessaan aiheelliseksi erityisesti painottaa, että ”kunnat voivat järjestää opetuksen joko itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostamalla oppilaan tarvitseman opetuksen toiselta kunnalta tai yksityiseltä opetuksen järjestäjältä. Perhekuntoutuskeskus Lausteelta ei kuitenkaan voi tällaista opetusta ostaa, koska Lausteella ei ole lupaa järjestää perusopetusta muille kuin koulukotiin sijoitetuille lapsille”.

On syytä painottaa, että vuosien aikana kehitetty Lausteen opetusympäristö ja -kulttuuri on ainutlaatuinen ja henkilökunnan asenne ja ammattitaito ihailtavaa. Tällaista vuosikymmeniä hiottua oppimisympäristöä ei voi synnyttää kädenkäänteessä, eikä varsinkaan neuvomalla kuntia järjestämään opetusta itse tai ostamalla se jostakin muualta kuin sieltä, missä sen tehokkuudesta on selvää näyttöä.

Olen musiikkiterapeuttina aitiopaikalta seurannut oppilaita ja näen selvästi, miten tällainen epävarmuus heihin vaikuttaa. Oppilaiden, joita elämä ja koulu ovat aikaisemminkin kohdelleet kovakouraisesti, pompottelu jatkuu entiseen malliin.

Kummallista kyllä, myös ministeri Andersson, joka on tunnettu heikkojen ja osattomien puolustajana, on nyt ajamassa oman kotikaupunkinsa erityislapsia ahdinkoon. Mielestäni oikeus tapahtuisi, jos ministeri harkitsisi päätöstään Lausteen muutosluvan hylkäämisestä uudelleen.

Kimmo Lehtonen

KT, Taidekasvatuksen professori