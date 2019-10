Lukijalta: Lapsiperheköyhyys lisääntyy, koska kohtuus on hukassa

Nykyään puhutaan paljon siitä, miten uuvuttavaa vanhemmuus on ja miten lapsiperheköyhyys lisääntyy.

On totta, että eriarvoisuus on osa todellisuutta ja kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa koko ajan, mutta on myös nähtävissä vanhemmuuteen liittyvä muutos, joka aiheuttaa tämän kaiken.

Miksi lapset ja nuoret oireilevat nykyään niin paljon? Koska heiltä puuttuvat selkeät rajat ja riittävä vanhempien huomio. Rajat ovat hukassa, koska vanhemmista on tullut lastensa kavereita, joiden kanssa kaiken on oltava kivaa. Elämänhallinta ontuu, koska lapsille annetaan liikaa periksi.

Vanhemmat uuvuttavat nykyään itsensä monella tavalla. Arkiliikunta jää pois, koska lapsia kuskataan joka paikkaan – sitten ihmetellään painonnousua ja siihen liittyviä elintasosairauksia.

Pieni lapsi ei tarvitse kännykkää, tablettia tai tietokonetta, vaan ikätasonsa mukaiset lelut, harrastusvälineet ja satukirjat sekä tutustumista luonnon ihmeisiin.

Kavereilla on suuri merkitys lapsen elämässä; minkälaisia he ovat ja minkälaisia arvoja heidän kodeissaan on. Pelkällä rahalla ja tavaralla ei voi kuitata lapsen rakkauden tarvetta.

Kirkolla menee huonosti ja uskontoa ei saa enää koulussa harjoittaa – tämä kaikki johtaa arvojen höltymiseen ja yhteiskunnan rapistumiseen. On löydettävä takaisin jämäkkyys ja auktoriteetti, jotta saadaan elämä takaisin raiteilleen.

On opittava ottamaan vastuu itsestä, muista ja omasta elämäntyylistä ja lopulta omista valinnoista ja yhteisestä planeetasta. Vastuu on kaikkien yhteinen. Esimerkiksi lentokoneella lentely opettaa lapsille kuluttamiseen liittyviä arvoja, ei luonnon kunnioittamista.

Yhteiskunnassa vallitsee syvien arvojen puuttuminen ja tilalle ovat tulleet kaupalliset arvot. Kaupallisuuteen keskittyminen aiheuttaa henkisen tyhjyyden. Raha ei korvaa läsnäoloa ja onni ei tule tavarasta. Tämä tyhjyyden tunne aiheuttaa pahoinvointia ja erilaisia riippuvuuksia, koska perimmiltään ihminen kaipaa rakkautta.

Elintaso nousee monilla, lapsille kaiken saaminen jo pienenä johtaa arvostuksen puutteeseen. Kun kaikkea saa, ei osata enää arvostaa mitään. Ei tunneta enää kiitollisuutta elämän pienistä asioista.

Kuri on hyvä asia ja sen kautta opitaan itsekuria, vastuun ottamista itsestä. Ilman kuria millään ei ole mitään väliä. Tietyt asiat kuuluvat kuitenkin elämään ja ne täytyy tehdä mukisematta, halusi sitten tai ei.

Yhteiskunnassa tarvitaan heräämistä kauaskantoisille arvoille ja siihen tarvitaan kiireestä pysähtymistä. Kaupallisuus pitää kuitenkin monia ihmisiä tiukasti otteessaan, koska kuluttaminen on noussut elämän tärkeimmäksi asiaksi.

Lapsia olisi opetettava arvostamaan sitä, mitä heillä on, eikä koko ajan haalia jotain uutta ja ”parempaa”. Ilo tulee pienistä asioista, elämän arvostamisesta ja kunnioittamisesta.

Muotitrendien perässä juokseminen uuvuttaa ja se on epäekologista, mutta lapsiin se asenne tarttuu jo todella varhain. Rahaa on nykyään paljon käytettävissä. Sitä asiaa ei vaan nähdä, koska halutaan koko ajan lisää.

Ihminen voi tulla sokeaksi asioille. Työttömät matkustavat laskettelemaan Alpeille talvilomallaan ja piipahtavat päiväseltään kahvilla Oslossa. Menevätkö siis yhteiskunnan varat oikeisiin kohteisiin ja tarpeisiin?

Kärjistetysti sanottuna mikään ei oikein riitä ja kaikilla on oltava samat oikeudet kaikkeen, vaikkei tekisi mitään. Tietysti nämä asiat ovat aina tapauskohtaisia, eikä niitä voi yleistää, mutta näin karkeasti ottaen yhteiskunnassa on jokin vinksallaan, jos on kannattavampaa olla työtön.

Turhautuneet nuoret istuvat pelikoneidensa ääressä ja nostavat ilmaista rahaa. Eikö yhteiskunta tarvitse heidän työpanostaan?

Vanhempien on nähtävä, mikä on lapselle – ja koko perheelle – hyväksi pitkällä tähtäimellä, mikä kannattaa, mikä on oleellista ja mikä turhaa. On laitettava elämälle selkeät rajat ja oltava jämäkkänä. Kaiken saaminen on mahdotonta, eikä loppujen lopuksi tee ketään onnelliseksi.

Kun lapsi sitten oireilee rakkauden ja huomion puutettaan, niille oikuille keksitään lisää termejä ja odotetaan yhteiskunnalta resursseja oireyhtymien hoitamiseen. Pahin oire nyky-yhteiskunnassa on kuitenkin ajan, rakkauden ja empatian puute.

Pysähtymällä kiireestä muuttuisi kaikkien elämä parempaan suuntaan ja perhe-elämän pyhittäminen toisi lapsille kasvurauhaa. Näin kaikkien henkinen hyvinvointi lisääntyisi ja lasten oireet vähentyisivät huomattavasti.

Jaana Uolamo

Akaa