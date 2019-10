Lukijalta: Ei pelkästään asunnoton vaan myös koditon

Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi olla asunnoton? Olla vailla omaa kotia, paikkaa, jossa saa olla niin kuin itse haluaa?

Koti on minun valtakuntani, turvapaikkani, pehmoinen pesäni. Kotona voin laittaa ruokaa, nukkua, nauraa ja itkeä, tai vaikka laulaa juuri silloin kun itse haluan.

Koti on paikka, jonka rauhaa turvataan laissa; jokaisella on oikeus valita kenet päästää kotiinsa. Koti tarkoittaa turvaa ja lämpöä. Kotona on tilaa kaikenlaisille tunteille. Koti tarkoittaa pysyvyyttä ja lupaa viipyä. Kun on tunne kodista, on helpompi olla ja kasvaa.

Asunnottomana minulla ei ole kotia. Tunnen olevani toisten armoilla: ystävien, sukulaisten, viranomaisten, yhteiskunnan. Minusta tulee ikävä luku tilastoissa. Olen epäonnistunut, olen häpeäpilkku. Otsassani on leima: asunnoton.

Asun ystäväni luona ja olen kiitollinen, että saan nukkua sohvalla. Ystävä sanoo, että voin olla hänen luonaan niin pitkään kuin haluan. Tunnen kuitenkin, kuinka ystävää vaivaa, että olen ja pysyn päivä toisensa jälkeen.

Rahani riittävät vain välttämättömään. Prepaid-liittymänkin ostan vain silloin tällöin ja tämä vaikeuttaa asioiden hoitoa ja minun tavoittamistani.

Kun ystävän ystävät tulevat kylään niin minä valvon kun he valvovat, tai pysyn poissa tieltä. Muita ystäviäni näen ulkona tai heidän luonaan. Ystäviäni pelottaa, että haluan muuttaa heidän luokseen. Kukaan ei kuitenkaan sano asiaa ääneen. Tuntuu, että ongelmani suurenee ja minä pienenen.

Nuoret eivät monesti akuutissakaan asunnottomuustilanteessa hakeudu yleisiin asunnottomien palveluihin, vaan pyrkivät etsimään suojaa tai ratkaisun tilanteeseensa muuta kautta.

Toisaalta myös erilaiset palveluntarjoajat tuovat esille, että nuoria on vaikea tavoittaa. Syinä tähän saattaa olla matalan kynnyksen palvelujen puute, nuorille kohdennettujen asumispalvelujen vähäisyys sekä peruspalvelujen resursointiongelmat.

Asunnottomuudessa ei ole kyse siitä, ettei tukea ja apua olisi tarjolla. Monesti vaikeus ottaa yhteyttä ja tietämättömyys Kelan ja sosiaalitoimen tukipalveluista sekä muusta palveluverkostosta saatavasta tuesta hankaloittaa nuoren tilannetta. Saattaa olla, että nuori ei jaksa tai ei osaa hakea apua ajoissa. Tukea tulisi tarjota niin, että se tavoittaa kaikki ja sillä tavalla, että siihen on helppo tarttua.

Anne Lehtonen

toiminnanjohtaja, Turun Seudun Nuorisoasunnot ry

Seija Petman

asumisneuvoja, Turun Seudun Nuorisoasunnot ry

Auli Hirvensalo

valmentaja, Vamos Turku

Mia Oksa

palvelualuejohtaja, Vamos Turku