Lukijalta: Sijaisia otetaan koulussa vain tarpeeseen

Muistattehan sen Lapinlahden Lintujen hitin menneiltä vuosilta, jonka kertosäkeessä laulettiin, että ”Se ei käy, se ei kerta kaikkiaan käy”? Tämä viisu tuli mieleen, kun taas kuulin ”tarkasta sijaistarveharkinnasta”, jota meidän kuntatyöntekijöiden tulisi noudattaa. Turun opetusvajetta kun koitetaan nyt kuroa vauhdilla umpeen.

On kuitenkin tiettyjä toimintoja, joista ei voi yhteiseen kassaan nyhtää enää yhtään rahaa.

Meillä koulutoimessa ei niin kauan kuin muistan ole palkattu yhtään turhaa sijaista. Vuosikaudet olemme alibudjetoitua toimintaa paikanneet niin, että aina, kun mahdollista, olemme hoitaneet poissaolot mahdollisimman kustannustehokkaasti, koska meille on kerrottu, että sijaisten palkkaaminen nielee liikaa kaupungin rahaa.

Silloin kun olemme voineet, olemme hoitaneet viereisen luokan oppilaat samalla kun olemme opettaneet omaa ryhmäämme. Erityisopettaja on hoitanut muuta opetusta kuin mikä hänen lukujärjetyksessään lukee ja niin edelleen.

Sen vuoksi onkin jännä kuulla, että meillä on vielä tarvetta sijaiskulujen ”lisäharkinnalle” paikataksemme kassavajetta. Eli että pitäisi säästää sijaiskuluissa vieläkin lisää!

Kukaan meistä ei ole työpaikalta poissa turhaan.

Me tulemme töihin sairaina, koska tiedämme, että naapuriluokan opettaja joutuu hoitamaan meidänkin työmme ja tiedämme, kuinka harmillista se on – ja erityisesti oppilaan oikeusturvan vastaista. Pahimmassa tapauksessa tartutamme flunssan työtoveriinkin.

Erityisopettaja nykäistään ylättäen tunnilta pois, koska hänet passitetaan sijaiseksi ja silloin oppilaalta viedään hänen lain turvaama lisätukensa.

Pienryhmän opettaja joutuukin ottamaan toisen luokan ja jättämään oman työnsä, kouluavustaja venyy opettamaan, vaikka hänen oma tehtävänsä olisi muualla.

Opettajat eivät kouluttaudu, kun he tietävät, että luokkaan ei tule sijaista. Tämä ei voi olla kenenkään edun mukaista.

Monessa koulussa oppilasaines on haastavaa, ja silloin sijainen on pakko saada turvallisuuden takaamiseksi. Ainakin kouluissa, joissa opettajat saavat haastavan työn lisän, sijainen on palkattava aina. Näin ei vain aina toimita.

Lapset eivät ole papereita, jotka voi jättää pöydänkulmalle odottamaan, että open flunssa menee ohi. Heitä ei voi opettaa ovenraosta huutelemalla tai ”toisella kädellä”.

Laadukas ja turvalllinen koulupäivä on taattava silloinkin, kun opettaja on koulutuksessa tai kipeänä.

Sijainen pitää palkata aina, kun se on tarpeellista – eli turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen lähes aina.

Tämä viesti pitäisi saada kuulumaan kaikkiin kouluihin ja joka hallinnon portaalla seisovalle viranhaltijalle!

Mervi Uusitalo

luokanopettaja

Turun kaupunginvaltuusto (vas)