Lukijalta: Faktaa perhekuntoutuskeskus Lausteen tilanteesta

Perhekuntoutuskeskusta Lausteella on käsitelty monipuolisesti mielipidekirjoituksissa, joten on syytä oikaista liuta väärinkäsityksiä.

Keskuksella on lupa järjestää suomenkielistä perusopetusta ja lisäopetusta Turussa osana koulukodin toimintaa koulukotiin sijoitetuille lapsille. Lupa on ollut voimassa vuodesta 1998, jolloin perusopetusta koskeva lainsäädäntö ja kaikki opetuksen järjestämisluvat uusittiin.

Lausteen ylläpitämässä koulukotikoulussa on kuitenkin jo vuosien ajan järjestetty opetusta myös muille kuin koulukotiin sijoitetuille lapsille (ns. koulupaikkalaiset). Menettely on vastoin Lausteelle myönnettyä perusopetuksen järjestämislupaa.

Koulukodeille on myönnetty lupa järjestää perusopetusta koulukotiin sijoitetuille lapsille, koska koulukotisijoitus on viimesijainen keino tukea haastavasti käyttäytyviä lapsia. Näiden lasten opetuksen järjestäminen sijoituspaikassa moniammatillisesti tuettuna on katsottu perustelluksi.

Kimmo Lehtonen (TS 21.9.) toteaa, että "ministeriö on lakkauttamassa tarpeellista ja hyvin toimivaa järjestelmää." Lehtonen ei ota huomioon sitä, että Lausteella ei missään vaiheessa ole ollut lupaa järjestää opetusta koulupaikkalaisille, ja että toiminta on tältä osin ollut vastoin opetuksen järjestämislupaa ja siten myös vastoin perusopetuslakia.

Lausteen koulupaikkalaiset ovat oikeutettuja saamaan perusopetusta ja siihen tarvitsemaansa tukea omassa kotikunnassaan. Kunnat voivat järjestää opetuksen joko itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostamalla oppilaan tarvitseman opetuksen toiselta kunnalta tai yksityiseltä opetuksen järjestäjältä.

Perhekuntoutuskeskus Lausteelta ei kuitenkaan voi tällaista opetusta ostaa, koska Lausteella ei ole lupaa järjestää perusopetusta muille kuin koulukotiin sijoitetuille lapsille.

Lausteen vaativan tuen erityisosaaminen ja ammattitaito voivat edelleen kuitenkin säilyä osana kuntien tuottamaa kouluratkaisua esimerkiksi konsultatiivisessa roolissa.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville lapsille. Tämä oikeus koskee kaikkia kunnan alueella asuvia lapsia, myös niitä, joilla on erityisen tuen tarvetta. Perusopetuksen järjestäminen kaikille kunnan alueen lapsille on kunnan perustehtävä. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja koulunkäyntiin.

Tehtävämme on nyt yhdessä varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa erityisen tuen ja hyvän tulevaisuuden. Yhtä lailla velvollisuutemme on noudattaa perusopetuslakia.

Mika Parkkari

opetusministerin erityisavustaja