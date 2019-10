Lukijalta: Trumpin kaksiteräinen miekka uhkaa Euroopan polvilleen

Monille on selvää, että kurdit ovat olleet Syyrian ja Irakin terrorismin vastaisessa sodassa eturintamalla eikä ilman heitä Isis olisi kukistunut.

Syyrian kurdit ovat maksaneet kalliisti taistellessaan alueella, jossa he tällä hetkellä ovat. Isiksen vastainen sota Syyriassa vei yli 10 000 kurdisissin hengen.

Kurdit ovat siis jälleen pelinappulana suurvaltioiden likaisessa shakkipelissä. Se alkaa olla jo tuttua kurdeille, joita on kautta aikojen petetty sotarintamilla. Tähän ollaan totuttu ja tämänkin yli tullaan pääsemään.

Mutta mikä on tämän sodan lopputulos? Ei ole näkyvissä lopputulosta. Todennäköisesti tämän seurauksena Isis nousee jälleen, vaikkakaan ei mahdollisesti saman nimen alla.

Todennäköisesti Venäjällä sekä USA:lla on jonkinlaiset intressit alueella. Ja todennäköisesti asia liittyy myös Eurooppaan, koska Erdogan uhkaa EU:ta pakolaiskriisillä. Erdogan tietää Euroopan kipupisteen, jolla saa EU:n polvilleen.

Kaiken tämän seurauksena myös Iran vahvistuu ja Assad vahvistuu. Tätä Trump miehineen ei osannut ennalta arvioida, mikä on strateginen virhe heiltä.

Trumpin päätös vetäytyä Syyriasta herättää siis paljon päätelmiä. Onko USA:n vetäytyminen Syyriasta ansa Turkille? Onko Yhdysvalloilla oma lehmä ojassa? Yrittääkö USA horjuttaa Eurooppaa peliliikkeellään? Alkaako Erdoganin hallinnon kaatuminen tästä sodasta? Kuinka käy Turkin taloudelle, joka on jo nyt hyvin herkässä tilassa?

Kyseinen alue, mistä Turkki taistelee, on geopoliittisesti todella tärkeä väylä Lähi-idässä. Vaikka Turkki onnistuisi valloittamaan alueen, on epätodennäköistä, että se onnistuisi myös pitämään sen itsellään. On todella vaikeaa asuttaa ihmisiä toisten asuttamalle alueelle ja saada rauha asukkaiden välille.

Nähtäväksi jää, millainen katastrofi on jälleen tulossa. On kuitenkin selvää, että koko konflikti tulee joka tapauksessa heijastumaan Eurooppaan muun muassa pakolaisvyörynä, yrittäen ravistella Euroopan hyvinvointia. Tämä on väistämätön seuraus.

Turkki ei tule pääsemään tästä helpolla ja se tulee maksamaan kovan hinnan. Ennemmin tai myöhemmin pato tulee sortumaan, joten Euroopan tulisi "suoristaa rivinsä" nopeasti, esimerkiksi antamalla noottia Erdoganille, että hänen uhkailuillaan ei ole mitään sijaa Euroopassa.

Muhis Azizi

Turun kaupunginvaltuutettu (kok)