Lukijalta: Turku Energia edelläkävijöiden joukossa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Turun Sanomissa 27.9. julkaistussa Turun ilmastolakon järjestäjien mielipidekirjoituksessa otettiin kantaa ilmastonmuutokseen sekä riittäviin tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirjoituksessa nostettiin esille myös Turku Energia seudullisena energiantuottajana ja toimittajana ja toimintamme vaikutus ilmastonmuutokseen.

Jaamme yhteisen huolen ilmastonmuutoksesta ja siitä, että yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan pidettyjä lupauksia ja tehtyjä tekoja. Meillä Turku Energiassa on omalta osaltamme tavoite kirkas ja selkeä.

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin hiilineutraaliuden tavoitteeseen vuodelle 2029. Ensi vuonna kivihiilen määrä on enää noin 10 prosenttia käyttämistämme polttoaineista. Myymästämme sähköstä ja lämmöstä vuoden 2020 loppuun mennessä on tuotettu jo 70 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä.

Polttoaineiden osalta olemme aloittaneet siirtymisen kivihiilestä ja öljystä kohti uusiutuvia ja päästöttömiä energianlähteitä jo yli vuosikymmen sitten.

Naantalin monipolttoainevoimalaitos, Artukaisten höyrylaitos, Luolavuoren pellettilaitos, Kakolan lämpöpumput ja Orikedon biolämpökeskus ovat viime vuosina toteutettuja konkreettisia esimerkkejä siirtymisestämme puhtaampaan energiantuotantoon. Näiden ansiosta Turun alueen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoden 2020 loppuun mennessä 500 000 tonnia vuoteen 2012 verrattuna. Tämä vastaa noin 50 000 suomalaisen asumisesta ja muusta kulutuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi tuotantopaletissamme on muun muassa vesivoimaa, aurinkovoimaa ja tuulivoimaa.

Maalissa emme kuitenkaan vielä ole. Kartoitamme uusia fossiilisia polttoaineita korvaavia ratkaisuja koko ajan, niin omasta toimestamme kuin osakkuusyhtiöidemme kanssa. Hyvänä esimerkkinä osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitokselle loppuvuonna valmistuva savukaasulauhdutin, jonka myötä voimme tuottaa lisää kaukolämpöä 600 kerrostalon kulutusta vastaavan määrän polttoaineiden kulutusta lisäämättä.

Ympäristöystävällinen energiantuotanto on kuluttajille yhä tärkeämpää. Viime vuonna teettämämme tutkimuksen mukaan kuitenkin vain noin 44 prosenttia kyselyymme vastanneista tiesi, millä energiantuotantomuodolla omaan kotiin tuleva energia oli tuotettu.

Haastammekin ilmastolupauksiin ja -tekoihin mukaan myös kaikki asiakkaamme. Valinnoillanne on väliä.

Timo Honkanen

toimitusjohtaja

Turku Energia