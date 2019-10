Lukijalta: Brexit huolettaa brittikansalaisia – mitä tapahtuu eron hetkellä Suomessa?

Kun yhdessä maailman perinteikkäimmässä demokraattisessa järjestelmässä äänestettiin kesällä 2016 kansanäänestyksessä EU-erosta, harva osasi nähdä tulevan. Aikarajat ovat paukkuneet ja ministerit vaihtuneet. Nyt murhe on kääntymässä tavallisten ihmisten, brittien ja eurooppalaisten kannettavaksi.

Paraikaa brexit-yritysvuorossa on Boris Johnson. Pattitilanteeseen ei kuitenkaan tunnu löytyvän ratkaisua, ainoastaan sopimuksettoman brexitin uhka tuntuu alati kasvavan.

Britannian vaaleilla valittu parlamentti teki Johnsonille kantansa selväksi ennen kuin tämä yritti passittaa edustajat pakkolomalle: Sopimukseton ero ei saa olla vaihtoehto, parlamentti vaati. Lokakuun lopun brexit-päivään on haettava jälleen lykkäystä, ellei korvaavaa sopimusta ennen määräaikaa löydy. EU kyllä jatkoaikaa myöntää.

Joku rohkea voisi jo sanoa, että Johnsonin tavoitteena on tällä hetkellä ainoastaan parannella omia asetelmiaan Britanniassa häämöttäviin parlamenttivaaleihin.

Edellisviikolla Johnson esitteli viimein vaihtoehtojaan briteissä kovasti hiertävälle "back stop" -varajärjestelmälle. Valitettavasti suunnitelmat olivat täysin epärealistisia ja EU ei tietenkään voi niihin suostua. Tämä palvelee Johnsonin tavoitteita kotimaassaan, EU:sta voi tehdä syntipukin hänen suunnitelmiensa "torppaajana", olivat ne kuinka epärealistisia tahansa.

Alkuviikosta tilanne yltyikin jo miltei syyttelyksi Downin Street 10:n ja EU-johdon välillä. Näyttää lähes varmalta, ettei uutta sopimusta saada enää neuvoteltua. EU:n huippukokous kun järjestetään jo ensi viikolla.

Juuri nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että Johnsonin on kuin onkin taivuttava pyytämään lisäaikaa EU-erolle ennen lokakuun loppua. Britannian korkein oikeus kun katsoi, että pääministeri toimi vastoin lakia määrätessään parlamentin istuntotauolle. Ja Britannian alahuone ei ole taipumassa sopimuksettomaan eroon, se on jo moneen otteeseen nähty.

Johnson yrittää tietysti kääntää tämänkin vaaliaseeksi; "olisin vienyt Britannian eroon, mutta muut estivät". Näin populismi toimii.

Britannian kansalaisten arkeen alati jatkuvalla hapuilulla on suuret vaikutukset. Huolestuneet Suomessa asuvat britit miettivät, miten heidän käy, jos erosta tulee tosiasia. Paljon riippuu siitä, tuleeko ero sopimuksen kanssa vai ilman sitä. Tähän kysymykseen emme vielä tiedä vastausta.

Joka tapauksessa, tulee ero sopimuksen kanssa tai ilman, Suomessa asuvien Britannian kansalaisten kannalta ei mikään muuttuisi heti. Mikäli Britannia lähtee unionista ilman erosopimusta, faktisesti Britannian kansalaisista tulee eron hetkellä kolmannen maan kansalaisia.

Kovan brexitin varalta sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla on tehty varautumistoimenpiteitä. Näistä kansallisen tason toimenpiteistä yksi on erillislaki, joka tuli voimaan maaliskuun lopussa 2019.

Lain mukaan Suomessa asuvat britit voivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan vuoden 2020 loppuun saakka, jos he ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa ennen eroa. Lain mahdollinen soveltaminen alkaa siitä päivästä, jona Britannia on eronnut Euroopan unionin jäsenyydestä ilman erosopimusta. Laki on voimassa määräajan, vuoden 2020 loppuun.

Toinen kysymys on, minkälaiselta EU:n ja Britannian suhde tulevaisuudessa näyttää. Erosopimushan ei sisällä määräyksiä tulevasta suhteesta, mutta sen liitteenä on ei oikeudellisesti sitova poliittinen julistus, joka antaisi askelmerkit neuvotteluille tulevasta suhteesta.

Tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut voidaan aloittaa vasta, kun Britannia on eronnut EU:sta. Nähtäväksi jää, kuinka helppoa tulevan sopimuksen neuvottelemisesta tulee, kun erosopimuksestakin on tullut Britanniassa koko saarivaltion kriisiin ajanut asia.

Britannian kansa ja parlamentti on jakautunut kahtia brexitin edessä. Pallo on todella Britannialla ja voimme vain toivoa, että he vihdoin löytäisivät maaliverkon. Muuten farssiksi kääntynyt brexit-show uhkaa muuttua todelliseksi eurooppalaiseksi tragediaksi.

Valitettavasti asiasta kyselleille briteille voin vain vastata, että näin se on. Brexit ei ole vain maan ero vaan myös kansalaisten, jolloin heistä tulee jossain vaiheessa EU:lle kolmannen maan kansalaisia. Valitettavasti.

Miapetra Kumpula-Natri

europarlamentaarikko (sd)