Lukijalta: Influenssarokottaminen kannattaa

Rokottamiseen on niin totuttu, että siihen suhtaudutaan jo täysin luonnollisesti. Lapset viedään pieninä neuvolaan saamaan useita eri perusrokotuksia, ja pistokset jatkuvat vielä koulussa ja armeijassa.

Rokotusten ansiosta Suomesta on käytännössä hävinnyt useita tauteja. Aikoinaan Suomen yleisin kuolemansyy oli tuberkuloosi, nyt sitä tavataan vain satunnaisesti tuontitavarana. Enää lapset eivät sairastu sikotautiin tai tuhkarokkoon, ja näiden tautien aiheuttamat jälkitaudit ovat loppuneet. Aikoinaan polio sairastutti lapsia, mutta nykyisin polion rampauttamia henkilöitä ei enää näy.

Vastaavia esimerkkejä on lukuisia myös muista sairauksista.

Suurin osa rokotuksista antaa elinikäisen suojan tautia vastaan, mutta joissain tapauksissa suojan ylläpito edellyttää uusintarokotuksia tarvittavin väliajoin.

Yleisin säännöllisin välein uusittava rokotus on vuosittainen kausi-influenssarokotus. Influenssavirus muuntautuu vuosittain niin paljon, että suojan saamiseksi rokotus täytyy valmistaa joka vuosi uudelleen.

Maailman terveysjärjestö seuraa influenssatilannetta ja antaa maailmanlaajuisen valmistussuosituksen kesän aikana. Rokotevalmistajat ympäri maailmaa tuottavat tämän suosituksen pohjalta uuden valmisteen, joka on kuluttajien saatavilla lokakuussa. Rokotetuotanto on tehostunut entisestään, ja suositusten mukainen valmiste saadaan aina vain nopeammin markkinoille.

Nopean valmistuksen lisäksi rokote on yhä kattavampi. Viime vuodesta lähtien rokotteessa on ollut suoja neljää eri virustyyppiä vastaan. Suojan kehittyminen kestää viikkoja rokotuksen antamisen jälkeen, joten suositus rokottamiselle on viimeistään joulukuussa.

Kuten rokotteissa yleensä, myös influenssarokotteen haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia ja yleensä lieviä. Vakavampia haittoja sattuu vain noin yksi jokaista miljoonaa annettua rokotetta kohden. Esimerkiksi Suomessa tämä tarkoittaa todennäköisesti vain 1–2 vakavaa haittavaikutusta vuosittain.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilla on kattavasti luotettavaa tietoa rokottamisen hyödyistä ja haitoista toisin kuin ns. fake news -uutisissa, joissa esitellään erilaisia vääristyneitä tietoja rokottamisesta.

Influenssaviruksen muuntautumiskyvyn vuoksi influenssan vakavuusaste vaihtelee vuosittain. Joinain vuosina influenssa aiheuttaa vain lieviä oireita. Osalla myös saattaa olla jonkin asteista suojaa aiempina vuosina sairastetusta influenssasta.

Hyvin harvoin virus aiheuttaa voimakkaita maailmanlaajuisia infektioita, pandemioita. Viimeksi tällainen pandemia koettiin vuosina 2009–2010, jolloin ns. sikainfluenssa levisi ympäri maailman.

Kautta historian pahin ihmiskuntaa kohdannut tuho oli 1918–1919 levinnyt influenssa, jota nimitettiin espanjantaudiksi. Mikään muu tauti tai onnettomuus ei ole samassa ajassa tappanut yhtä paljon ihmisiä. Onneksi vastaavia pandemioita kehittyy hyvin harvoin.

Paras tapa suojautua influenssalta on ottaa vuosittain influenssarokotus. Suomessa on valtion toimesta laajennettu rokotuskattavuutta. Nykyisin kaikki riskiryhmiin kuuluvat henkilöt saavat automaattisesti ilmaisen rokotuksen alueensa terveyskeskuksessa.

Riskiryhmiä ovat kroonisia sydän-, keuhko- ja aineenvaihduntasairauksia sairastavat, maksa- ja munuaissairaat, muut pitkäaikaissairaat, raskaana olevat, yli 65 vuotta täyttäneet, puoli–kuusi-vuotiaat lapset ja varusmiehet. Lisäksi ilmaiseen rokotukseen ovat oikeutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Rokotuskattavuusprosentti on noussut koko ajan, se on Suomessa nyt 42. Rokotuskattavuuden noustessa sairastuminen ja influenssaan kuolleisuus on vähentynyt.

Kaikki toimenpiteet rokotuskattavuuden parantamiseksi ovat kannatettavia.

Useissa maissa rokotuksia on laajennettu tehtäväksi myös apteekeissa. Usein käytännön pistoksen tekee sairaanhoitaja, mutta monissa maissa rokotuksen pistää farmaseutti. Esimerkiksi Tanskan apteekeissa farmaseutti rokottaa halukkaat heti apteekissa.

Suomessa farmaseuttien rokotukset eivät vielä ole mahdollisia, mutta monissa apteekeissa on sairaanhoitaja antamassa rokotuksia.

Muiden maiden kokemuksien perusteella apteekkien tekemät rokotukset lisäävät rokotuskattavuutta huomattavasti. Laajemman saatavuuden lisäksi apteekit lisäävät tietoisuutta rokottamisen tarpeellisuudesta, ja siten käytännössä kiinnostusta myös muun terveydenhuoltohenkilöstön antamiin rokotuksiin.

Antti Koivuniemi

apteekkari

Kirjoittaja osallistui apteekkialan maailmanjärjestön konferenssiin Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa syyskuussa. Kokouksessa käsiteltiin mm. apteekkien osuutta influenssan torjumisessa.