Lukijalta: Pormestarimalli on riski

Turun Sanomat käsitteli pormestarimalliuudistusta seikkaperäisesti 6.10. Kaupungin kehittämisen kannalta näkemykseni mukaan askel on riski.

Nykymallissa kaupungilla on selkeä johtamisen malli: poliittinen järjestelmä tekee vastuulliset päätökset virkamiesten esityksestä ja näitä päätöksiä virkamiehet virkavastuulla toteuttavat. Pormestarimallissa politisoituisi myös päätösten valmistelu ja toteutus. Se ei ole kaupungin etu.

Toinen ongelma liittyy pormestarin valintaan. Nykymallissa kaupunginjohtajan valinta voidaan ulottaa päteviin ja sopiviin koko Suomessa. Turku on niin vetovoimainen kaupunki, että meillä on erinomainen mahdollisuus saada myös ankkalammikkomme ulkopuolelta tuleva johtaja, joka täyttää vaativimmatkin pätevyysvaatimukset.

Pormestari sen sijaan tulee valita käytännössä yhden puolueen kuntavaaleissa valituista edustajista. Nykyään suurenkin puolueen valtuustoryhmä on tavattoman pieni, joten sopivien joukko on vähemmän kuin yhden käden sormet. Poliittisesti sopivan pätevyys ei välttämättä enää täyttäisi vaatimuksia.

Turun johtajan pätevyydellä on merkitystä, eikä johtajaa tule rajata muutaman "omaan"!

Kolmanneksi poliittisessa järjestelmässä vastuullinen kehittäminen edellyttää päätöksiä, joissa jokin eturyhmä aina näkee lyhyen tähtäimen etunsa olevan vaarassa. Siten moni uudistus pysähtyy jo kaksi vuotta ennen vaaleja, kun johdossa on aktiivipoliitikot. Ja vaaleja meillä on alinomaa.

Kuntavaalit ovat lisäksi pormestarille henkilökohtainen mittauspiste. Siten kaupungin kehittämisessä yhden ihmisen ja yhden puolueen etu ymmärrettävästi alkaa painaa jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa.

Pormestarien näkyvyys vaaleja ajatellen lisääntyy, kun näkyvästi keskenään kiistelee, mikä ei edistä kaupungin kehittämistä yhtään. Malli osaltaan pikemminkin kannustaa erimielisyyksien korostamiseen kuin sovun löytämiseen.

Neljänneksi pormestarin kausi on neljä vuotta, mutta kaupungin vastuullinen kehittäminen edellyttää yli vaalikausien menevää visiota ja työtä.

Juuri kaupunginjohtajan on luonnollista tuoda esiin ja edistää pitkän ajan kehityslinjoja, mutta yksi kuntavaali saattaa lopettaa hyvänkin pormestarin työt puolueen kärsiessä vaalitappion.

Oma kokemukseni kahden valtuustokauden pohjalta on pormestarimallia vastaan.

Tampereella se on toistaiseksi toiminut varsin hyvin. Helsingissä jo nyt on leimahtanut poliittinen riita kaupungin korkeimman johdon sisällä. Se on rakennettu tähän systeemiin. Minusta kiistat kuuluvat puolueiden välille, ei kaupungin johtoon.

Edellä olevin perustein näen, että pormestarimalli on Turulle riski.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos

Turun kaupunginvaltuuston jäsen 2005–2012 (kok)