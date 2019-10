Lukijalta: Talous voi toimia ainoastaan ympäristön sallimissa rajoissa

Turun kaupunkiympäristölautakunta päättää 8.10. Turun metsien eli turkulaisten yhteisten metsien tulevasta hakkuutasosta. Osa päättäjistä on päätynyt puoltamaan hakkuutaso-vaihtoehdoista korkeampaa.

Haluan muistuttaa heitä siitä, että Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2018 ilmastosuunnitelman, jonka mukaan Turku aikoo olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen kaupunkialue. Professorit Jyri Seppälä (Suomen ympäristökeskus SYKE) ja Markku Kanninen (Helsingin yliopisto) toteavat Talous ja Yhteiskunta -lehden 1/2019 artikkelissa otsikolla "Metsien hakkuiden kasvattaminen ei ole ilmastoteko" seuraavasti:

"Vanhat metsät kuitenkin toimivat hiilivarastoina, jonka sisältämä hiili on pois ilmakehästä. Tilanne on siis erilainen nuorissa talousmetsiköissä, joissa niiden potentiaalisesta hiilivarastosta pääosa on ilmakehässä ja osa puutuotteissa. Puutuotteiden hiilivarasto ei ole suuri hakkuiden kautta menetettyyn metsien hiilivarastoon nähden. Suomen runkopuun hakkuista tukkipuuksi päätyy tänä päivänä vain 38 prosenttia, jonka puusisällöstä noin puolet päätyy pitkäikäisiin puutuotteisiin. Tämän takia Suomessa vain noin 20 prosenttia hakatusta puusta päätyy tuotteisiin, joissa tuotteiden

hiilivarasto säilyy muutamaa vuotta kauemmin".

Päättäjien on tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka turvaavat seuraavien sukupolvien mahdollisuudet elää maapallolla. Hakkuilla aiheutettu hiilinielumenetys kiihdyttää ilmaston lämpenemistä juuri silloin, kun ihmiskunnan pitäisi tehdä kaikkensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Liisa Näntö