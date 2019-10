Lukijalta: Ilmastonmuutos ei liene ihmisen aiheuttamaa

Kaikille luulisi olevan selvää, että maailman ilmasto-olot ovat aina vaihdelleet. Ilmaston lämpötilaan vaikuttavia tekijöitä on lukemattoman monia, emmekä niitä kaikkia ole vielä oivaltaneetkaan. Keskeisiä tekijöitä ovat mm. auringon aktiivisuuden vaihtelut, tulivuorien purkaukset ja El Niño-merivirtaukset.

Esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tekemät Lapin mäntyjen vuosilustoanalyysit v.1700–2006 todistavat mielestäni selvästi, että lämpötilat vaihtelevat luonnollisten syklien mukaan, eikä ihmisen toiminnalla ole siinä ainakaan ratkaisevaa osaa. Vuosilustot ovat luotettavia tietolähteitä – männyn paksuuskasvun Lapissa tiedetään olevan ennen muuta riippuvaista ilmaston lämpötilasta.

Ennen kuin koko yhteiskuntamme käännetään päälaelleen hiilidioksidipitoisuuksien perusteella, kannattaisi tutkijoiden ja päättäjien huomioida seuraavankaltaisia dokumentointeja viimeisten parinsadan vuoden ajalta.

Royal Societyn (englantilainen tiedeakatemia) presidentti kirjoitti brittilaivaston komentajalle (British Admiralty) vuonna 1817 seuraavasti:

"Huomattavan ilmastonmuutoksen, jota emme pysty selittämään, on täytynyt tapahtua napa-alueilla. Sen voimasta on ankara kylmyys, joka vuosisatojen ajan on sulkenut pohjoisten leveysasteiden meret läpäisemättömien jäämuurien sisään, kahden viime vuoden kuluessa suuresti talttunut... 200 000 neliökilometriä jäätä, joka on tähän asti peittänyt Grönlannin merialueita 74 ja 80 leveysasteiden välillä, on kokonaan hävinnyt...Tulvat, jotka koko kesän ajan ovat hukuttaneet niitä Saksan osia, joiden lumisissa vuoristoissa joilla on lähteensä, muodostavat seikkaperäisen todisteen siitä, että uusia lämmönlähteitä on auennut..."

Kirjeessä kehotettiin lähettämään laiva Pohjoisnapa-alueille tutkimaan dramaattista jään vähenemää. (Royal Society, London. Nov. 20, 1817. Minutes of Council, Vol. 8. pp.149-153.)

Vuodelta 1922 on puolestaan tiedossa seuraava Yhdysvaltojen sääpalvelun (Weather Bureau, 2.11.1922) raportti:

"Pohjoinen jäämeri lämpenee, jäävuoria on yhä vähemmän, ja tietyillä alueilla on vesi liian kuumaa hylkeille sen raportin mukaan, jonka konsuli Ifft Norjan Bergenissä on antanut kauppaministeriölle. Kalastajien ja tutkimusmatkailijoiden raportit todistavat radikaalista muutoksesta ja tähän asti aivan ennalta kokemattomista lämpötiloista Arktikalla. Tieteelliset tutkimusryhmät kertovat, ettei niinkään pohjoisessa kuin 81 astetta, 29 minuuttia, ole juuri lainkaan jäätä. Golf-virran on mittauksissa todettu olevan erittäin lämmin jopa 3 100 metrin syvyyteen. Moreenikentät ja kalliot ovat tulleet suurien jääalueiden tilalle ja monia tunnettuja jäätiköitä on hävinnyt täydellisesti. Itäisellä Arktikalla esiintyy erittäin vähän hylkeitä eikä lainkaan atlantinsiikaa (Atlantic whitefish), kun taas ennen näkemättömän suuria silli- ja kilohailiparvia, jotka eivät koskaan ole uineet näin pitkälle pohjoiseen, tavataan nyt vanhoilla kalastusvesillä."

Arvostettu metereologian professori ja IPCC:n vuoden 2001 raportin pääkirjoittaja Richard Lindzen on sanonut:

"Tulevat sukupolvet tulevat ihmettelemään hämmentyneellä huvituksella sitä, että 21. vuosisadan alussa maailma syöksyi hysteeriseen paniikkiin sen johdosta, että maailman keskilämpötila oli noussut joillakin asteen kymmenyksillä. Erittäin epävarmojen tietokone-ennusteiden karkean liioittelun perusteella ja epäuskottavien päättelyketjujen perusteella oltiin silloin valmiita hylkäämään teollinen aikakausi."

Petri Huovila

MMK, ympäristönsuojelutarkastaja, TM