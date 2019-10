Lukijalta: Koulunkäynninohjaaja, lapsesi näkymätön apu ja turva

Minä olen koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiavustaja. Olen ammattitaitoinen, kouluni läpikäynyt oman alani asiantuntija – ja työvuosiakin takana.

Työpäiväni alkaa siinä, missä lapsesi päiväkin: koulun pihalla aamuvalvonnassa tai aikaisemmin aamuhoidossa. Pidän huolen siitä, että lapsesi ei karkaa, tappele, riitaannu, loukkaa itseään. Selvittelen jo aamutuimaan välejä, jotta koulupäivä sujuisi mukavasti.

Touhuan ja leikin lasten kanssa ja ohjaan kavereita kavereiden luokse. Olen KiVa-koulun toteuttaja, jotta lapsellasi olisi kivaa ja turvallista jo heti aamutuimasta.

Olen luokassa lapsesi vierellä. Autan, ohjaan, puen, riisun, niistän, pyyhin, kuuntelen ja juttelen.

Osaan matikkaa – vanhat ja uudet jakolaskut, yhtälöt, geometriat. Osaan yhdyssanat, sanaluokat, sijamuodot. Osaan englantia, ruotsia ja saksaa koulutarpeiksi.

Tiedän kaiken kukista ja mehiläisistä, paljon lehmän ruoansulatuksesta ja jonkin verran eri maista ja kaupungeista. Osaan laulattaa, leikittää, saduttaa, sitoa haavan ja hoivata pahoittunutta mieltä.

Minut on koulutettu tunnistamaan, kuuntelemaan ja ymmärtämään erilaisuutta. Kun tietää erilaisuuden syitä, on helpompi ymmärtää, että elämä on hauras, mieli särkyvä ja oppiminen erilaista eri oppijoilla.

Ei ole tyhmää, tuhmaa eikä laiskaa – on vain pieni ihminen, nuori – sinun lapsesi, joka on oma persoonansa, jolla on omat vahvuudet.

Aina on kasvunvaraa, ja sinne annan kasvun eväitä sen, minkä pystyn. Ymmärrän lapsuuden ja nuoruuden haurauden.

Ymmärrän ja tiedän, että vittupaskahuora-sadattelun takana on se herkkä, utelias, avulias, ystävällinen, reipas lapsesi. Paha olo tulee ja menee.

Olen se, joka on lapsesi vierellä koko koulupäivän ja yli. Olen aamuhoidossa, -valvonnassa, oppitunneilla, välitunneilla, joskus vessassakin apuna. Lopuksi olen iltapäiväkerhossa.

Lapsellasi on oppitunteja 3–5, mutta minun kanssani 7–9 tuntia.

En pelkää tulla töihin. Vastassa voi olla vitunhuorapaskapersepäivä, tulee usein nyrkistä, potkuja, raapimia, puremia, hiustukkoja lähtenyt päästä, saan tappouhkauksia.

Olen silti se ammattilainen, joka on koulutettu ottamaan vastaan haastavaa käytöstä, kiukkua, vihaa, uhkailua. Minut on koulutettu pitämään kiinni turvallisesti, ettei lapsesi loukkaa itseään tai ketään muuta. Minä pidän kiinni ja rauhoitan, kun on todellinen hätä.

Onneksi laissa on olemassa hätävarjelunimike, muita keinoja noissa tilanteissa ei minulla ole, kun lapsesi satuttaa toista.

Iltapäiväkerhossa olen lapsesi kanssa ilman opettajaa, joka jakaisi vastuun, taakan. Huono päivä jatkuu sinne eivätkä lyönnit, potkut, haukut, puremat jne. lopu koulupäivän päättymiseen.

Pahimmillaan oppilas sanoo: "Et sä mulle mitään mahda" tai: "Voi voi, haetko sä open apuun?"

Pakko hakea, kun koulunkäynninohjaajana keinoni ovat kasvatuksellinen keskustelu ja... hmmm... kasvatuksellista keskustelua lisää. Perusopetuslaki kun ei tunne eikä tunnusta koulunkäynninohjaajia koulun toimijoina.

Pahinta on kuitenkin se, että vähättely tulee aikuiselta. "Vain avustaja" tuntuu sylkäisyltä kasvoille. Sen tuntee, vaikka sanoja ei sanottaisikaan, paaria-olon.

Olen kouluttautunut näkymättömäksi, huomaamattomaksi. Lapsellasi on usein vain opettaja – ohjaaja on luokan statisti, jolla on pieni palkka, usein osa-aikatyö tai pitkät työpäivät ja tavallisen kuolevaisen loma-ajat.

Työni on kiireistä, äänekästä, vastahankaista, vaativaa ja veristä – mutta koska se on myös monipuolista, haasteellista, omaa osaamista mittaavaa, palkitsevaa, hauskaa, vivahteikasta, luovaa, aina uuden karheaa, pidän työstäni.

Vaikka et aina minua näekään tahi kuulekaan minusta, niin tiedä: siellä minä kuitenkin olen lapsesi apuna ja turvana.

Koulunkäynninohjaaja ja ylpeä siitä