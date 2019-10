Lukijalta: Turun talouden pelastajiksi joutuvat matalapalkkaiset työntekijät

Luin järkyttyneenä 28.9. TS:sta siitä, kuinka Turun 98-prosenttisesti omistama Arkea Oy on päättänyt muuttaa 1050 työntekijän työehtoja alentamalla palkkoja ja muutoksia tulee myös lomaoikeuksiin ja sairauslomiin. Syy työehtojen muuttamiseen on yhtiön huono taloudellinen tilanne.

Miten näin on päässyt käymään? Arkean toimialat ovat tyypillisiä naisvaltaisia aloja kuten esimerkiksi ruoka- ja siivouspalvelut. Kuka on vastuussa yhtiön huonosta tuloksesta?

Osakeyhtiölaki koskee myös kaupungin osakeyhtiöitä. Yhtiön toiminnasta vastaa kaiketi yhtiön hallitus. Se kantaa vastuunsa aika julmalla ja härskillä tavalla. Alennetaan työntekijöiden palkkoja ja muita etuja vaihtamalla nyt voimassa olevat tes-sopimukset uusiin.

Omistajaohjauksesta vastaava kh:n konsernijaosto antoi tälle mahdollisuuden, tosin tiukan äänestyksen tuloksena. Tämän tuloksen perusteella vastuun kantavat myös konsernijaoston kokoomuksen, keskustan ja vihreiden edustajat, jotka asiaa kannattivat.

Jokainen turkulainen varmasti ymmärtää kotikaupunkinsa surkean taloustilanteen. Suuntaa on muutettava, koska olemme jo lähellä muuttumista kriisikunnaksi. Jostain on siis löydettävä säästöjä. Se on tosiasia.

Vastuutonta politiikkaa on nostaa esille lisää mitään kaupunkilaisille ilmaisia palveluja, kuten vasemmistopuolueet tekevät esittäessään helposti lisäyksiä budjetteihin kertomatta kuitenkaan, mistä vastaava summa otettaisiin pois.

Hyvinvointitoimialalle, joka on ylittämässä yli 30 miljoonalla eurolla talousarvionsa, on tällä hetkellä erittäin vaikea rekrytoida henkilökuntaa. Yksi syy on työn kuormittavuus ja palkkojen huono kilpailukyky.

Meidän on panostettava työntekijöidemme hyvinvointiin entistä enemmän. Jos emme voi kilpailla palkalla, sitten on kilpailtava jollakin muulla. Työvoimavuokraus ja ostopalvelu vain lisäävät kustannuksia.

Kun pienipalkkaisten työntekijöiden palkkoja aletaan laskea, se voi vaikuttaa ikävällä tavalla kyseisten henkilöiden hyvinvointiin. Se voi johtaa myös mahdollisesti jonkin tukien piiriin, jolloin voimme miettiä asiaa kokonaisvaltaisesti. Syntyykö niitä todellisia säästöjä?

Palkkojen ja muiden etuuksien heikentämisellä työnantaja osoittaa myös työn ja sen tekijöiden arvon. Se on olematon.

Miten nämä toimenpiteet jatkossa motivoivat työntekijöitä mahdollisimman laadukkaaseen ja tulokselliseen työntekoon, jota heiltä edellytetään?

Haikaileeko joku vielä Turkuun pikaraitiotietä? Toivottavasti ei.

Tämä Arkea Oy:n päätös ei ainakaan paranna kaupunkimme mainetta työnantajana. Tiukassa taloustilanteessa ei ole oikein aloittaa säästöjä alentamalla jo ennestään pienituloisten työntekijöiden palkkoja. Toiminnan tehostamisen ja säästöjen täytyy löytyä jollakin muulla tavalla myös kyseisen yhtiön sisällä.

Pirjo Lampi

varavaltuutettu (ps)