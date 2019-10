Lukijalta: Työntekijöitä kohdeltava tasavertaisesti työnantajasta riippumatta

Turun Sanomien sivuilla käyty keskustelu Arkean työntekijöiden tulevaisuudesta uuden yrityksen toimintaympäristössä on ollut tunteikasta ja jopa dramaattista. Työntekijän koetaan joutuvan "jyrän alle".

Työntekijän palkasta aiheutuvaan kustannuseroon avoimessa kilpailussa on olemassa syy, joka aiheutuu heihin sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Työntekijän työnteon ehdot määrittävä työehtosopimus tehdään meillä Suomessa "pääosin samoja tai samankaltaisia" töitä tekeville työntekijöille. Sopimus koskee kaikkia alalla toimivia yrityksiä. Yksityiset yritykset ovat tällä tavoin järjestäytyneet.

Tässä tilanteessa eri yritysten työntekijästä aiheutuvat kustannukset ovat yhtä suuret. Samoin ovat työntekijän palkka, lomat ja muut mahdolliset korvaukset.

Työehtosopimuksesta aiheutuvaa kilpailuetua ei yritysten välillä ole. Ei ole mahdollisuutta eikä tarvetta "työehtoshoppailuun". Alan yritysten työehtojen ideana on samasta työstä sama palkka.

Poikkeuksen tähän tapaan rajata työehtosopimus työntekijän tekemän työn perusteella määräytyväksi tekee julkinen sektori. Sen työehtosopimukset määräytyvät työnantajan perusteella.

Työnantajista ehdottomasti suurin on kunnat, jotka ovat aiemmassa käytännössä teettäneet kaikki työt omilla työntekijöillään. Ulkopuoliset yritykset ovat olleet tekemässä lähinnä vain projektiluontoisia tehtäviä.

Nyt myös palveluita kunnille tarjoavat yritykset pakottavat kunnat vertaamaan omana työnä tehtävän työn hintaa yksityisten yritysten tarjoamaan hintaan. Painetta kustannusten hallintaan tuo myös kuntien voimakkaasti heikkenevä talous.

Jos jo työehtosopimuksen määräyksistä aiheutuu kunnassa tehtävästä työstä yksityistä yritystä suurempi yksikkökustannus, on edessä vaikeasti ratkaistava ongelma. Avoimessa hintakilpailussa tarvittava kilpailukyky on saavutettava laskemalla yrityksen muita kuluja. Tämä on usein osoittautunut vaikeaksi, joskus jopa mahdottomaksi.

Mika Maaskola toteaa kirjoituksessaan (TS 2.10.) kunnallisen työehtosopimuksen olevan yksityistä alaa koskevaa sopimusta kalliimman. "Toimitusjohtajan mukaan työehtosopimuksen vaihto vaikuttaa lähinnä lomaoikeuteen, mutta todellisuudessa siihen sisältyy paljon muuta! Vuosilomaoikeuksien vähenemisen ja lomarahan pienenemisen ohella palkka laskee ja työaikakorvauksia menetetään, sairaslomaehdot heikkenevät jne. Tässä on vain osa heikennyksistä."

Johannes Yrttiaho toteaa saman kirjoituksessaan: "Työntekijöiden palkat, lomat ja eläkkeet menevät leikkuriin" (TS 3.10.).

Avoimen kilpailun kannalta epätasaisen tilanteen korjaamiseen lienee vain kaksi mahdollisuutta:

1. Nostaa yksityisen sektorin työehtosopimuksen taso samaksi kunnallisen työehtosopimuksen kanssa.

2. Jos muuta keinoa kunnan omistamassa yrityksessä ei löydetä, muuttaa työehtosopimuksesta aiheutuva yksikkökustannus työntekijästä saman tasoiseksi kuin yksityisen puolen työehtosopimuksessa on.

On mielenkiintoista nähdä, miten tasa-arvo työelämässä tämänkaltaisessa tilanteessa toteutuu? Miten poliitikot sitä toteuttavat? Poliitikoilla on vastuu kuntien taloudesta.

Itse en näe mitään oikeutusta sille, että työnantajan erilaisuus, onko se yksityinen tai julkinen, on perusteena työehtojen erilaisuudelle. Tämän kaltainen rajaus on työntekijän tasa-arvoisen kohtelun vastainen.

En ymmärrä työehtojen tasa-arvoistamista "työehtosopimusshoppailuna" sellaisessa tilanteessa, jossa työ, jota työntekijät tekevät, on samanlaista. Valtakunnallisella työehtosopimuksella määräytyvän palkan tai loman erilaisuuden vaatimus ei voi perustua siihen, että työnantaja on erilainen, joko julkinen, kunta tai avoimessa kilpailussa toimiva yksityinen yritys. Me kansalaiset olemme itse vastuussa molemmista. Sitä toteutamme edustajiemme, poliitikkojen avulla.

Näen tässä poliitikoille mielenkiintoisen haasteen. Miten olla toimissaan ja mielipiteissään tasapuolinen ja oikeudenmukainen molempien yritysten työntekijöitä kohtaan? Miten tehdä ratkaisut?

Erityistä harkintaa ja tasapuolisuutta odotan niiltä poliitikoilta, jotka kokevat edustavansa työväestöä. Työväestönä näen kaikki työntekijät työnantajasta riippumatta.

Itse olen ollut pääluottamusmiehenä mukana Imatran Voima Oy:n muutoksessa mukavasta valtionyhtiöstä ketteräksi pörssiyhtiöksi nimeltä Fortum. Muutos oli raju ja nopea. Se alkoi 30 vuotta sitten ja kesti vain 10 vuotta. Aikana jolloin markkinatalous vasta teki tuloaan Suomen työmarkkinoille. Me selvisimme siitä.

Sittemmin olin työssä Sähköliitossa Energia-alan työehtoasiamiehenä. Juuri silloin kun "sähköbisnes" tuli voimalaitoksille ja verkkoihin. Teimme muutoksia työntekijöiden ehtoihin katsomalla eteenpäin, ei taaksemme. Ajatuksena tiivistetysti "se, mitä ei voi estää, pitää hoitaa". Selviydyimme siitäkin.

Markku Vuoti

työehtoasiamies, eläkkeellä

Naantali