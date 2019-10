Lukijalta: Järjenkäyttökö kompa?

Lyhyen matematiikan ylioppilaskokeen tehtävä 12.3 on kerännyt ehkä enemmän huomiota kuin mikään matematiikan virheetön ylioppilastehtävä koskaan. Keskustelu on usein ollut humoristista, mutta puheenvuoroista heijastuvat monet kauaskantoiset uskomukset matematiikasta ja mallintamisesta.

Tehtävä oli seuraava:

Erään musiikkikappaleen esittämiseen kuluu 40-henkiseltä kuorolta 7 minuuttia ja 40 sekuntia. Eräässä esityksessä kolme kuoron jäsentä on flunssan takia poissa. Kuinka kauan tämän kappaleen esittämiseen kuluu 37-henkiseltä kuorolta?

Tehtävän alakohdat liittyvät tärkeään ilmiöön muuttujien välisistä riippuvuuksista. Tutkimuksissa on havaittu, että alakoululaiset ratkaisevat sellaisia tehtäviä kuin 12.3 paremmin kuin yläkoululaiset tai jopa lukiolaiset.

Tyypillinen virhe on ajatella pituuden olevan suoraan verrannollinen esittäjien määrään. Alakoululaiset eivät ole vielä opetelleet suoraa verrannollisuutta, joten he pysähtyvät pohtimaan ja pärjäävät siksi paremmin.

Tätä tehtävää on ihmetelty, haukuttu, kehuttu ja sille on naurettu. Kaikilla tuntuu olevan joku mielipide. Esimerkiksi Lauri Malkavaara (HS 29.9.) johti kaavan esityksen pituudelle olettaen esitettävän kappaleen olevan kaanon. Tässä ilmenee uskomus, että matematiikan tehtävään on vain yksi oikea vastaus ja oppilaan tehtävä on löytää se käyttäen ennalta annettua menetelmää.

Koulussa näin usein onkin, sillä oppikirjat paloittelevat materiaalin, jotta kulloinkin opetettavaan asiaan olisi mahdollisimman helppo tutustua. Tutkimusten mukaan tällä on kuitenkin vakavia seurauksia: jos asioita harjoitellaan kapeissa raameissa, ei niitä osata käyttää luokkahuoneen ulkopuolella, jossa kukaan ei muotoile tehtävää ja kerro millä menetelmällä se ratkaistaan.

Toiset ovat kommentoineet, että todellisuudessa mitkään kaksi kuoroesitystä eivät ole samanlaiset. Yllättäen tämä ei tunnu vaivaavan muissa tehtävissä, kunhan pääsee laskemaan. Klassinen esimerkki: viisi miestä kaivaa ojan neljässä tunnissa. Kuinka kauan ojan kaivaminen kestää kolmelta mieheltä?

Tässä pilkahtaa toinen tutkijoiden hyvin tiedossa olevaa uskomus: matematiikan tehtävät sisältävät aina laskuja ja numeroita. Matematiikkaan liittyy usein laskuja, mutta tarkempi luonnehdinta on tiede formaalista päättelystä. Matematiikassa – myös ylioppilastutkinnossa – tärkeintä ei ole oikea vastaus vaan hyvät ja loogiset perustelut. Tällä perustellaan matematiikan keskeinen asema peruskoulussa ja lukiossa sekä myös korkeakouluvalinnoissa.

On surullista, että pidetään kompana matematiikan ylioppilastutkinnon tehtävää, joka vaatii loogista päättelyä sokean kaavaan sijoittamisen sijaan.

Reaalimaailman mallinnukset ottavat huomioon vain osan tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Newtonin mekaniikka ei huomioi suhteellisuusteoriaa, mutta on juuri tästä syystä paljon hyödyllisempi useimmissa tilanteissa.

Yhteiskunnallisten tai ihmistieteellisten ilmiöiden mallinnuksessa emme edes tiedä kaikkia tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi junavuorojen suunnittelussa ei voi huomioida jokaista matkustajaa, mutta hyvä mallinnus ja optimointi nopeuttavat junayhteyksiä valtaosalle matkustajista.

Tieteen ja matematiikan kehittyminen on johtanut siihen, että yhä useammassa työelämän ongelmassa päädytään matemaattisen mallinnukseen. Tällöin matemaattisten menetelmien hallinnan lisäksi pitää ymmärtää kokonaisuuksia ja ajatella kriittisesti, sillä malli ei toimi, jos sen oletukset ja reaalimaailma eivät sovi riittävän hyvin yhteen.

Mallissa aloitetaan tärkeimmistä ominaisuuksista. Tiedon ja laskentakapasiteetin lisääntyessä otetaan mukaan uusia elementtejä ja saadaan parempia arvioita.

Kuorotehtävässä tarkempi malli voisi esittää pituuden stokastisena muuttujana tai huomioida teoksen tai laulajien ominaisuuksia, kuten Ylioppilaskunnan laulajat esitti humoristisesti Facebookissa.

On hienoa, että kuorotehtävä on innostanut tarkastelemaan malleja kriittisesti.

Soisimme pohdittavan myös muita matemaattisia tehtäviä, sillä se lisää ymmärrystä siitä, missä ja millä oletuksilla matematiikkaa voi eri reaalimaailman ongelmissa käyttää.

Anne-Maria Ernvall-Hytönen

akademilektor (ÅA)

Peter Hästö

professori (TY)