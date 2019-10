Lukijalta: Arkea vedettävä pois markkinoilta

Turun omistama Arkea Oy on syyllistymässä törkeään työehtoshoppailuun. Työntekijöiden palkat, lomat ja eläkkeet menevät leikkuriin. Yhtiön johto on väittänyt tämän olevan ainoa keino turvata työt.

Johto on väärässä, sillä palkanalennukset käynnistävät takuuvarmasti syvenevän työntekijöiden uupumisen, laadun heikentymisen, tarjouskilpailuhäviöiden ja irtisanomisten kierteen.

Väärässä on myös konsernijaoston niukka enemmistö eli kokoomuksen, vihreiden ja keskustan edustajat, jotka tes-vaihdon hyväksyivät äänin 7–6.

Turku yhtiöitti teknisen toimensa palvelut vuonna 2011. Tuolloin käytännössä vain Vasemmistoliiton valtuutetut vastustivat yhtiöittämistä. Näimme yhtiöittämisen johtavan toiminnan supistumiseen ja jopa konkursseihin, kun kilpailuja hävittäisiin.

Ilmiselvää oli, että yhtiöittämisen tiellä eteen tulisi myös työehtojen heikentäminen. Näin on käynyt.

Perustetuista yhtiöistä Turun Seudun Rakennustekniikka Oy on jo lakannut olemasta. Julkisesta infrarakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtiva Kuntec Oy on hävinnyt kilpailuja, irtisanonut ja lomauttanut väkeä ja sen liikevaihto on pienentynyt rajusti.

Ateriapalveluista, siivouksesta ja kiinteistönhuollosta vastannut Arkea on jaettu kahtia, Kaarea Oy:öön eli niin sanottuun sidosyksikköyhtiöön, jolta omistajat voivat tilata palveluita kilpailuttamatta ja Arkea Oy:öön, joka toimii kokonaan markkinakilpailun piirissä ja johon nyt ilmoitetut rajut saneeraustoimet kohdistuvat.

Yhtiöittämisen jälkeen Arkean toiminnoissa, kuten päiväkotien, koulujen ja vanhustenhuollon ruokapalveluissa sekä siivouksessa on ollut paljon laatuongelmia. Kilpailukykyä on haettu henkilöstön selkänahasta ja aivan selvästi myös esimerkiksi aterioiden raakaa-aineista.

Palvelun laatu sekä luottamus sen toimivuuteen on kärsinyt. Palkanalennus työehtosopimusta vaihtamalla vain syventää 2011 alkanutta kierrettä kohti pohjaa.

Ainoa varmasti toimiva keino pelastaa Arkean työt, turvata henkilöstön työehdot ja kaupunkilaisille korvaamattoman tärkeät palvelut on Arkean muuttaminen inhouse-asemaan kaupungin sidosyksiköksi eli sen vetäminen pois markkinoilta ja mahdollisesti jopa koko yhtiön purkaminen kiinteäksi osaksi kaupungin perustoimintaa.

Vain näin voidaan suojautua ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelualalla ylikansallisestikin toimivien suuryhtiöiden epäterveeltä kilpailulta ja laadun sekä työehtojen dumppaukselta.

Johannes Yrttiaho

kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (vas)

Turku