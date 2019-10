Lukijalta: Asiallinen keskustelu sisäilmaongelmista vaikeaa

Lämmin kiitos Marjo Sinokille Alio-artikkelista "Ilma, jota hengitämme" (TS 1.10.). Tällaista asiantuntijan kannanottoa on viime kuukausina jo ehditty odottaa vahvana vellovan Sepänkatu-keskustelun aikana.

On harmittanut asiasta vastaavien virkamiesten puolesta siinä mielessä, että he ovat olleet melko aseettomia huolestuneiden vanhempien vyörytystä vastaan. Niin kuin aina ennenkin, sisäilma-asioissa on saatu aikaan suuria tunteita, syyttelyjä ja vihjailuja. Asiallista keskustelua ei tahdo syntyä.

Kun sitten asiantuntijat heittävät taustaryhmiensä tukemiseksi epämääräisiä argumentteja, kuten "varmaan sieltä löytyy asbestiakin", tällainen menettely saa taatusti palstatilaa ja lisää huolta.

Koko asiahan on ikivanha, sisäilmaongelmia on paljon pohdittu. Itse muistan takavuosien sick building -keskustelun, jossa ei päästy kunnolla eteenpäin.

Sisäilma on tietysti terveydelle tärkeä tekijä, ja toivottavasti monitieteinen tutkimus löytäisi ongelmatilanteisiin yleispäteviä ratkaisuja, ettei tällaisia Sepänkadun tapaisia kiistoja enää tulisi. Kuten kiistoissa yleensä, tässäkään ei löydy voittajia.

Kari Hirvonen