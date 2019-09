Lukijalta: Ilmastokriisi on lasten kriisi – myös suomalaisten on ryhdyttävä tekoihin

Suomen hallitus on päättänyt, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Se on upea tavoite. Nyt meidän kaikkien on aika kääriä hihat, jotta tavoite saavutetaan.

Viikko sitten neljä miljoonaa lasta ja aikuista marssi kaduille vaatimaan ilmastotekoja kaikkialla maailmassa Kabulista New Yorkiin. Perjantaina ilmastolakkotempaus toi ihmiset kaduille Suomessa.

Koululaisten maailmanlaajuinen ilmastoliikehdintä sai alkunsa vuosi sitten yhdestä 15-vuotiaasta ruotsalaistytöstä. YK:n yleiskokouksessa tällä viikolla Greta Thunberg kysyi maailman johtajilta: "Kuinka te kehtaatte?"

Moni aikuinen on inspiroitunut Thunbergin ja muiden nuorten päättäväisyydestä. Se ei valitettavasti riitä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Sopimuksen aikaansaaminen oli mullistava historiallinen teko. Se määritti lapsen hyvän elämän edellytykset ja teki niiden toteuttamisesta valtioiden velvollisuuden hyväntekeväisyyden sijasta.

30 vuodessa onkin tapahtunut valtavaa edistystä. Koulun ulkopuolella olevien lasten määrä on vähentynyt yli 100 miljoonalla. Alle viisivuotiaiden lasten kuolemat ovat vähentyneet lähes 60 prosentilla. Elintärkeät rokotukset saa jo yhdeksän kymmenestä lapsesta.

Nyt olemme vaarassa menettää nämä saavutukset. Kenties mikään ei vaaranna lapsen oikeuksien toteutumista yhtä paljon kuin ilmastonmuutos. Jo tällä hetkellä ilmastokriisi uhkaa lasten henkeä ja terveyttä, syöksee lapsiperheitä köyhyyteen, vaarantaa koulunkäynnin ja lisää lapsityötä ja lapsiavioliittoja. Eniten kärsivät ennestään heikoimmassa asemassa olevat lapset.

Ilmastonmuutos pelottaa myös suomalaisia lapsia ja nuoria. Viimeisimmän nuorisobarometrin mukaan lähes 70 prosenttia nuorista kokee epävarmuutta ja turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi.

Maailmalla on alle 11 vuotta aikaa tehdä suuri käännös. YK:n ilmastopaneelin mukaan hiilidioksidipäästöjä on leikattava 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmastonmuutoksen katastrofaalisimmat seuraukset voidaan välttää.

Myös Suomen on joudutettava päästöjensä leikkaamista. Sitran laskelman mukaan suomalaisten keskimääräinen hiilijalanjälki on henkeä kohti 10,4 tonnia vuodessa. Globaalisti kestävä taso olisi 2,5 tonnia vuonna 2030.

Suomen hallitus on päättänyt, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Se on upea tavoite, mutta siitä ollaan vielä kaukana. Nyt on aika kääriä hihat, jotta tavoite saavutetaan.

Ilmastokriisin hillintä ei tarvitse perässähiihtäjiä vaan tien näyttäjiä. Varakkaana korkean osaamisen maana meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa kestävä päästötaso. Meidän on myös mahdollista toteuttaa muutos oikeudenmukaisesti niin, että se ei syvennä eriarvoisuutta.

Poliitikot eivät ole ainoita, joilla on valtaa vaikuttaa ilmastokriisiin. Myös yritysten tulee tehdä osansa päästöjen vähentämiseksi. Monet yritykset ovatkin jo ottaneet johtajuutta ilmastokriisin torjunnassa, mutta lisää yrityksiä ja tekoja tarvitaan. Kyse ei ole vain liiketoiminnan edistämisestä vaan arvovalinnoista.

Yksityisillä ihmisillä on suuri valta vaikuttaa myös kuluttajina. Suurimmat vaikutukset on asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen liittyvillä kulutuspäätöksillä.

Jokaisen aikuisen, joka jakaa Greta Thunbergin puheita, tulisi samalla kertoa, mikä on hänen ilmastotekonsa.

Me Unicefilla teemme oman osuutemme. Lasten suojeleminen ilmastonmuutoksen vaikutuksilta on työmme ytimessä: tuemme valtioita luonnonkatastrofeihin varautumisessa, autamme lapsia katastrofin iskiessä ja kehitämme uusia keinoja varmistaa puhtaan veden saatavuus kuivuuden ja tulvien lisääntyessä.

Kehitämme vähähiilisiä ratkaisuja lasten hyväksi, ja olemme sitoutuneet pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme kaikessa toiminnassamme.

Teemme vaikuttamistyötä, jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset lapsiin huomioitaisiin ja lapset ja nuoret pääsisivät vaikuttamaan ilmastopäätöksiin.

Ilmastokriisi on kohtalonkysymys. Sen ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Ilmastotekojen aika on nyt.

Marja-Riitta Ketola

Suomen Unicefin pääsihteeri