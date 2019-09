Lukijalta: Kalojen mukana poistuvan fosforin merkitystä Saaristomerellä yliarvioitu

Kalatalousaktivaattori Maria Saarinen arvioi mielipidekirjoituksessaan "Kalastuksen ympäristövaikutuksissa alan tulevaisuudessa toivon kipinät" (TS 26.9.), että ammattikalastajat poistaisivat Saaristomerestä 50 miljoonan euron edestä fosforia joka vuosi.

Tämä perustuu kirjoittajan mukaan siihen, että fosforia poistuu kalojen mukana noin 100 tonnia vuodessa, mikä on noin puolet siitä määrästä, mitä neljä suurinta Saaristomereen laskevaa jokea vuositasolla mereen tuovat.

Tehdään tarkemmat laskelmat silakkasaaliin perusteella, sillä se muodostaa noin 90 prosenttia merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliista.

Saaristomeren silakkasaaliin arvioitiin olevan vuonna 2018 30 miljoonaa kiloa. Kun silakka sisältää 0,44 prosenttia fosforia, niin Saaristomeren silakkasaaliin mukana merestä poistui 132 tonnia fosforia. Tätä fosforia ei voi mitenkään rinnastaa valuma-alueelta tulevaan fosforiin, sillä näitä erottaa kokonainen meriekosysteemi.

Kaloihin sitoutuneet ravinteet eivät niistä vapaudu ennen kuin kalat hajoavat. Voidaan olettaa, että ilman kalastusta silakat kuolisivat muuten ja painuisivat pohjalle. Näin ollen ne päätyvät osaksi sedimentin ravinnekiertoja, joten jos kalojen mukana poistuvaa fosforia halutaan johonkin suhteuttaa, niin sitten koko Saaristomeren ravinnebudjettiin mukaan lukien sedimentin fosforivarastot. Näin tehtyjen laskemien mukaan silakkasaaliin mukana poistuu vuosittain 3 promillea Saaristomeren fosforista.

Jos halutaan laskea kalojen mukana poistuvalle fosforille joku arvo, on oikeampi tapa käyttää lannoiteraaka-aineiden hintoja. Syyskuussa 2019 fosforin hinta on ollut noin 300 euroa per tonni. Tämän perusteella voidaan sanoa, että kalastajat poistavat Saaristomerestä 40 000 euron edestä fosforia joka vuosi.

Kirjoittajan näkemyksiin luonnonkalan ekologisuudesta ja terveysvaikutuksista on helppo yhtyä.

Silakka on kiintiöity kalalaji ja siten sen kalastus on kestävällä pohjalla. Silakan kalastuksella ei ole vastaavaa ravinnekuormitusrasitetta vesiympäristöön kuin vaikkapa kalankasvatuksella, joka aina kuormittaa lähivesiään, vaikka ruokinnassa käytettäisiin pelkästään silakasta tehtyä ns. Itämerirehua.

Harri Helminen

erikoisasiantuntija

Varsinais-Suomen Ely-keskus