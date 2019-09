Lukijalta: Ulosoton suojaosaa korotettava

Ulosotossa on jo yli puoli miljoonaa suomalaista. Kymmenen viime vuoden aikana ulosotossa olevien ihmisten määrä on vain lisääntynyt. Tilanne uhkaa edelleen paheta.

Syitä ulosottoon joutumiselle on yhtä monta kuin on ulosotossa olevaa. Myös taloudellisiin vaikeuksiin syystä tai toisesta joutuneet tarvitsevat toivoa tulevaisuuteen.

Yksi ratkaisu ulosotossa olevien toimeentulon parantamiseksi on ulosoton suojaosan korotus. Keskusta on tätä esittänyt jo viime vaalikaudella.

Suojaosan korotus tekisi työnteosta kannattavampaa ja vähentäisi ihmisten tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Nyt monen ulosotossa olevan ei kannata ottaa työtä vastaan ja apua arjessa pärjäämiseen on haettava viimesijaisesta tuesta. Tämä ei ole kestävä tilanne ihmisen itsensä eikä yhteiskunnan kannalta.

Rinteen hallituksen ohjelmassa on sovittu, että hallitus selvittää pikaisesti tämän vaalikauden alussa ulosoton muutostarpeet ja että tavoite on korottaa ulosoton suojaosaa vähintään takuueläkkeen tasolle. Vastuu asiassa on oikeusministeri Henrikssonilla. Kiirehdimme uudistuksen valmistelun aloittamista.

Selvää on, että uudistus on valmisteltava huolella kokonaisuus huomioiden. Suojaosan korotuksen on autettava ennen muuta kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia ihmisiä. Toteuttamisen on oltava sellainen, että se ei muulla tavalla hankaloita pienituloisimpien tilannetta.

Keskustan kansanedustajat ja eduskunnan lakivaliokunnan jäsenet

Hanna Huttunen, Jouni Ovaska