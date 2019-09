Lukijalta: Ilmastolupauksista on kannettava vastuu

Suomen hallitus on luvannut meille fossiilivapaan yhteiskunnan vuoteen 2035 mennessä. Käytännön teot ovat toistaiseksi olleet niin vähäpätöisiä, että niillä ei päästä lähellekään tavoitetta.

Vaadimme, että hallitus ottaa ilmastolupauksensa tosissaan ja ryhtyy todellisesti vaikuttaviin toimiin. Suomen on sitouduttava ilmastolaissa rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä niin, että ilmaston kuumeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen.

Jotta siihen päästään, valtion on lopetettava kaikki suorat ja epäsuorat fossiilisten polttoaineiden tuet. Lisäksi ilmastotavoitteita voi edistää esimerkiksi ottamalla käyttöön lentoveron Ruotsin tapaan. Kasvisruuan tulisi olla uusi normaali kouluissa, sairaaloissa, varuskunnissa ja muissa laitoskeittiöissä.

Myös hiilinieluja tulee kasvattaa. Siihen hyviä keinoja ovat muun muassa turpeen käytön lopettaminen, soiden ennallistaminen ja avohakkuukielto.

Turku tähtää ilmastoneutraaliksi jo vuoteen 2029 mennessä, mutta yksityisautoilua suositaan edelleen muiden liikennemuotojen kustannuksella.

Kaupungin omistama Turku Energia polttaa Naantalin voimalaitoksessaan kivihiiltä kaukolämmön ja sähkön tuottamiseen ja käyttää useissa lämpökeskuksissa polttoöljyä. Näistä fossiilisista energianlähteistä tulisi luopua nykyistä nopeammalla aikataululla.

Rajattomaan kasvuun perustuva talousjärjestelmä on tuomittu ajautumaan umpikujaan. Emme voi hyväksyä sitä, että harvojen voitot tuotetaan romuttamalla enemmistön elinehdot. Emme voi odottaa, että ne, jotka hyötyvät nykyisestä järjestelmästä, luopuisivat voitoistaan vapaaehtoisesti. Siksi meidän on tultava yhteen, näytettävä voimamme ja vaadittava muutosta.

Useat ammattiliitot ympäri maailmaa ovat osallistuneet mukaan lakkoon. Suomessa yksikään ammattiliitto ei uskaltanut lähteä tukemaan lakkoilevia työntekijöitä vedoten siihen, että kyseessä olisi poliittinen lakko.

Ilmastolakon on tarkoituskin olla poliittinen lakko. Tavoite on saada päättäjät ottamaan vastuu ilmastolupauksistaan. Nyt on syytä ottaa käyttöön kaikki väkivallattomat keinot, jotta ilmastokriisi saadaan ratkaistua.

Ilmaston kuumenemisen negatiiviset vaikutukset eivät jakaudu tasan: Ne, joilla on ollut vähiten osaa ilmastokriisin aiheuttamisessa, kärsivät raskaimmat seuraukset.

Kuumenemisen aiheuttama epävakaus kärjistää jo olemassa olevia konflikteja ja heikentää yhteiskunnan heikompiosaisten asemaa entisestään. Siksi voimme rakentaa yhteistä kestävää tulevaisuutta vain toteuttamalla sellaista yhteiskuntajärjestystä, jossa kaikkien perustarpeet on turvattu.

Yhteiskunta muuttuu, kun sitä muutetaan. Yhdessä voimme muuttaa kehityksen suunnan.

Turun ilmastolakon järjestäjät