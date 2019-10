Lukijalta: Onko mahdollinen brexit alku Euroopan unionin hajoamiselle?

Nyt eletään kovia aikoja Britanniassa ja koko Euroopan unionissa. Pieni Suomikin mallioppilaana yrittää räpiköidä suurten maiden, kuten Saksan ja Ranskan johtamassa valtavirrassa. Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Unkari ja Puola, eivät ole kovinkaan innostuneita noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

Vielä joitakin aikoja sitten unionin ulkopuolella oleva Turkki on vähitellen lopettamassa unelmoinnit pääsystä unionin jäseneksi. Toki syykin on selvä. Tämä islamistinen maa vähät välittää ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Turkissa olevat miljoonat pakolaiset odottavat pääsyä länteen, jossa ihmisten kohtelu on paljon inhimillisempää.

Turkki pitää pakolaisia pelinappuloinaan, joilla se luulee saavansa erilaisia etuuksia lännestä. Rajat pidetään suljettuina niin kauan kuin se itse haluaa. Tällainen kiristyspolitiikka vie Turkkia yhä kauemmaksi tavoitteista tulla EU:n jäseneksi, eivätkä unionin jäsenmaat katso sitä hyvällä silmällä, varsinkaan veljeilyä itäisen suurvallan kanssa.

Jos Turkki joskus saisi jäsenyyden, se olisi selvä kädenojennus varsinkin islamin oppeja harjoittaville pakolaisille ja muillekin Eurooppaan rynnistäville joko luvattomille tai

"luvallisille"kansalaisille.

Jonkinlaista rakoilua on muodostumassa unionin jäsenmaiden kesken.

Brexit on esimerkkinä vetämässä muita EU-maita mukaansa. Miksi muut jäsenvaltiot, etunenässä Saksa ja Ranska, pitävät ”kynsin hampain” kiinni Britannian jäsenyydestä?

Puolet kansasta kannattaa edelleen Euroopan unionin jäsenyyttä ja toinen puoli kannattaa eroa, maksoipa se mitä tahansa. Antakaamme Britannian mennä menojaan ja päättää omista asioistaan. Kukin jäsenvaltio kärsiköön seurauksista omissa nahoissaan.

Mikäli britit päätyvät sopimuksettomaan eroon, itsehän tietävät tai eivät tiedä seurauksista, jotka ovat vahingollisia heille itselleen ja koko Euroopalle. Kaikista vaikeuksista huolimatta tullaan kuitenkin selviämään tavalla tai toisella.

Mitä sitten tulee äskettäin tapahtuneeseen komissaarien nimitysrulettiin, Suomi vaikutti aika tyytyväiseltä saatuaan yhden keveämmistä salkuista hoitaakseen.

Kysymys kuuluukin, millä kriteereillä näihin virkoihin valitut henkilöt pääsevät päättämään asioista, joiden tietämys on aika köykäistä. Entisen varakomissaari Jyrki Kataisen näytöt olivat aika heppoisia, mutta ei hätää, komea palkkiovirka oli jo valmiiksi petattu Sitran yliasiamiehenä. Jälleen poliittiset virkanimitykset otettiin käyttöön.

Toki muodollinen äänestysfarssi hakijoiden kesken oli järjestettävä. Väliä ei ole niinkään sillä, onko valittu henkilö pätevä, kunhan vain on sopiva.

Erkki Santala

merikapteeni

Pori