Lukijalta: Suomi tarvitsee ulkomaista inhimillistä pääomaa

Avoimessa maailmassa on mahdotonta rajoittaa tuotannontekijöiden liikkumista. Tänä päivänä tuotannontekijät kuten työvoima siirtyvät sinne, missä on tarjolla parhaimmat palkkiot. Työvoima tarkoittaa työntekijän inhimillistä pääomaa tai asiantuntemusta.

Nykyään monet syntyvät yhdessä maassa, suorittavat korkeakoulututkinnon toisessa ja työskentelevät kolmannessa maassa. Näin monet kansainväliset opiskelijat suorittavat korkeakoulututkinnon Suomessa ja menevät töihin Suomen ulkopuolelle, esimerkiksi muihin Euroopan maihin tai Yhdysvaltoihin.

Suomi voi hyötyä taloudellisesti houkuttelemalla suomalaisessa korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneita ulkomaalaisia nuoria jäämään töihin tai perustamaan yritys Suomeen.

Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat usein täynnä unelmia olevia nuoria. Korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen he siirtyvät sinne, missä he voivat toteuttaa unelmansa.

Nuorten unelmiin voivat kuulua työllistymismahdollisuudet, haastavat työtehtävät, uramahdollisuudet, hyvä palkka, helppo integroituminen työpaikalle ja yhteiskuntaan, sopiva asuinympäristö ja yrityksen perustamismahdollisuudet.

Näillä kriteereillä monet maat, kuten Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ovat onnistuneet houkuttelemaan nuoria ihmisiä ympäri maailman. Ne houkuttelevat nuoria ensin opiskelemaan korkeakouluihinsa ja sitten jäämään pysyvästi töihin tai aloittamaan liiketoimintaa siellä.

Englannin kieli on yksi tekijä muiden joukossa, joka auttaa kyseisiä maita houkuttelemaan nuoria.

Vaikka suomalaisten äidinkieli ei ole englanti, nykysukupolvi puhuu sujuvasti englantia. Korkeakouluissa järjestetään paljon englanninkielisiä kandidaatti- ja maisteritason tutkintoja ja tulevaisuudessa ehkä vielä enemmän.

Lisäksi Suomi kuuluu maailman huippuluokkaan koulutusjärjestelmässä, lasten päiväkotihoitomahdollisuuksissa, äitiysneuvolatoiminnassa, sosiaaliturvassa ja viranomaisten luotettavuudessa. Suomi voi näillä houkutella ulkomaalaisia nuoria ensin opiskelemaan Suomeen ja sitten jäämään tänne pysyvästi töihin.

Suomen talous ei ole enää niin riippuvainen maataloudesta tai teollisuudesta, mutta se on vahvasti riippuvainen palveluista ja korkeasta teknologiasta. Korkea teknologia ja palveluvetoinen talous perustuvat työvoimaan, jolla on inhimillistä pääomaa eli teknologiaosaamista.

Itse olen kokenut, että Suomessa työskentelyä varten suomalainen korkeakoulututkinto tai toisen asteen tutkinto on todella tärkeä. Suomalaisen organisaation osaamisvaatimukset ovat aika korkeat ja tällainen osaaminen on mahdollista saada suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta.

Suomalaisten palveluiden ja teknologian korkean laadun varmistamiseksi suosittelen kouluttamaan ulkomaalaisia suomalaisissa korkeakouluissa ja tukemaan heitä pääsyssä työelämään tai oman yrityksen perustamisessa. Näitä tavoitteita varten pitäisi olla selkeä strategia ja toimintatavat korkeakouluissa, valtion tasolla ja hanketoiminnassa.

Tampereen korkeakouluyhteisön osittain EU-rahoituksella toteuttama Hidden Gems -hanke toimi tähän suuntaan, mutta se päättyy tämän vuoden lopussa.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisen tukena on alkanut toinen hanke, jonka nimi on International Tampere Hub. Sen päätavoitteena on vahvistaa Tampereen korkeakouluyhteisössä opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä Tampereen alueella.

Ulkomaisen inhimillisen pääoman houkuttelemiseksi tällaista toimintaa pitäisi lisätä tulevaisuudessakin.

Shaidul Kazi

HTT, lehtori, TAMK