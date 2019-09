Lukijalta: Sosiaali- ja terveyspalvelujen alibudjetoinnin aika on ohi

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli hyvinvointitoimialan talousarviota vuodelle 2020. Kyse on siis siitä, minkä verran rahaa käytetään turkulaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin ensi vuonna.

Vuosien ajan Turussa on ollut käytäntönä budjetoida liian vähän rahaa sote-palveluihin. Tästä todisteena on se, että rahat eivät riitä, vaan talousarvio on ylitetty toistuvasti.

Käytännön tasolla asia ilmenee niin, että jonot lääkärille pääsyyn voivat olla pitkiä ja ikäihmiset joutuvat esimerkiksi kotihoidossa vähälle huolenpidolle. Henkilökunta kuormittuu, kun käsipareja on liian vähän, eikä töitä ehdi tehdä kunnolla.

Ruuvi on siis kireällä jo vuoden alussa, kun tiedetään, että rahat eivät millään riitä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat löytyvät vuodesta 2013 lähtien netistä, ja niistä käy ilmi, että ennusteiden mukaan talousarvio on ylitetty joka vuosi useilla miljoonilla euroilla. Siis joka vuosi.

Vasemmistoliitto on vuosia vaatinut, että lakisääteisiin palveluihin budjetoidaan se määrä rahaa, joka niihin tiedetään kuluvan. Ensi vuonna asiaan on vihdoin tulossa muutosta parempaan.

Talousarvio on nyt laadittu sen mukaan, minkä verran tämän vuoden loppuun mennessä odotetaan toteutuvan. On hienoa, että vihdoin asia on otettu vakavasti ja tilannetta korjataan.

Alibudjetoinnista luopuminen ei kuitenkaan yksinään takaa parempia palveluita turkulaisille.

Rakennemuutos tuo lisää asukkaita kaupunkiin ja ikäihmisten määrä kasvaa, mikä lisää palveluiden kysyntää.

Vasemmistoliitto on esittänyt parannuksia: terveyskeskusmaksujen poistoa, kotihoidon parempaa resursointia ja enemmän matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Näillä keinoilla turkulaiset saisivat tasa-arvoisempia, hyvinvointia ja terveyttä lisääviä palveluita.

Anna Mäkipää

kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vas)