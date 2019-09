Lukijalta: Taksien hintaviidakko vaatii perehtymistä

Taksiautoilun vapautuminen toi mukanaan todellisen hintaviidakon!

Itse käytän taksia ani harvoin, vain joitain kertoja vuodessa tulee vielä baareihin lähdettyä, jolloin oma auto jää talliin.

Kotiuduin taannoin erään yrityksen taksilla ja kuski läväytti summaksi 47,60, mikä oli noin 10 euroa enemmän kuin aiemmin on veloitettu. Matka Turun kauppatorin kupeesta on 18 kilometriä ja aiemmin se on maksanut 37–39 euron välillä.

Ajattelin, että johan on hinnat nousseet. Mittarin mukaan kun mentiin, niin mitään vilppiä en toki epäillyt.

Niinpä ajattelin vastaisuuden varalle hieman tarkastella näitä taksien hinnoitteluja ja hyvä niin. Nyt kun tiedän joidenkin veloitusperiaatteet, tiedän myös, mitä kannattaa käyttää, jos ei halua maksaa kuljettajan kanssa vietetystä ajasta, vaan ainoastaan matkasta.

Lähtömaksut yöaikaan olivat vertaamissani kuudessa paikassa 6,90–9,00 euroa ja ajettu matka 1,00–1,60 euroa/kilometri, sen lisäksi suurimmalla osalla on minuuttiveloitus tuon päälle, eli maksat sekä kilometreistä että matkaan käytetystä ajasta.

Ihmekös että minuakin kuskannut kuljettaja ajeli viittäkymppiä taajaman ulkopuolellakin, vaikkei muuta liikennettä täällä maalla enää ollut, raksuttivathan ”seurustelu”minuutit kaiken aikaa.

Vertaamissani paikoissa kahdella ei ollut minuuttiveloitusta ja heidän taksansa olisivat entisen kaltaiset, eli 37,60 ja 37,80, kun neljässä tuo minuuttiveloitus on ja niiden hinnat olisivat 43,15–49,29 välillä. Aikaveloitus vaihteli firmoilla 0,75–1,00 välillä per minuutti.

Toki niillä firmoilla, joilla ei aikaveloitusta ole, on se sisällytetty kilometrihintaan, mutta silti km+aika -veloitus on edullisempi. Lisäksi kuljettajan aikakikkailun mahdollisuus jää pois, mitä varmasti harrastavat muutkin kuskit, kuin tämä minun, varsinkin arkiöisin, kun muuten on vähän kyytejä.

Vertailin ainoastaan paikallisia takseja, sen verran haluan vetää kotiin päin, etten muiden kaupunkien taksiyrittäjiä halua rahoittaa.

Vahingosta viisastunut Marja Vaan