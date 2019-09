Lukijalta: Satulavuoren erityislasten pompottelu on lopetettava

Olen Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n ylläpitämän Satulavuoren koulun pitkäaikaisena musiikkiterapeuttina läheltä seurannut sekä koulun henkilökuntaan että oppilaisiin kohdistuneita paineita sen jälkeen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö teki päätöksen Satulavuoren koulupaikkoja koskevien opetuslupien epäämisestä.

Koulun oppilaskunnan hallituksen Turun Sanomissa 11.9. julkaistu kannanotto on tärkeä ja puhutteleva, sillä Satulavuoren erityiskoulun koulupaikkalaisia ei enää pidä ryhtyä pompottelemaan nykyisestä koulusta minnekään. Näin siksi, että monet heistä ovat jo aikaisemmin kokeneet useita koulusiirtoja erityisopetuksesta aina sairaalakouluun asti.

On nurinkurista, että nyt kun näille oppilaille on löytynyt sopiva koulupaikka, niin sekin uhataan yhteiskunnan toimesta lopettaa.

Olen ollut mukana Lausteen poikakodin ja sittemmin Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n Satulavuoren erityiskoulun toiminnassa jo runsaat 40 vuotta, joten muistan, miten kyseisten koulupaikkojen perustaminen liittyi silloisen sosiaalihallituksen pääjohtaja (1984–1991) Vappu Taipaleen tavoitteeseen vähentää lasten ja nuorten huostaanottoja ja lastensuojelun laitospaikkoja.

Aikoinaan koulupaikat luotiin siis siksi, että vakavista kouluvaikeuksista kärsivä lapsi voisi saada vaativaa erityisopetusta ilman traumaattista huostaanottoa ja raskasta laitossijoitusta.

On selvää, että erityislasten ja -nuorten etujen mukaista on saada opiskella tuttujen ja turvallisten aikuisten johdolla pysyvässä oppilasryhmässä.

Pysyvät ja vakaat kouluolosuhteet vahvistavat myös kodin ja koulun välisiä suhteita ja toimivaa yhteistyötä.

On muistettava, että oppilaan jatkuvat siirrot koulusta toiseen luovat epävarmat ja tilapäiset olosuhteet, jotka vaarantavat lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen.

Opetusministeri Li Anderssonin allekirjoittaman Satulavuoren koulupaikkoja koskevan kielteisen opetuslupapäätöksen (3.6.2019) perusteluna mainitaan vain, ettei tällaisiin koulupaikkoihin ole tarvetta.

Tämä on kummallista, sillä koulupaikkojen tarve ja kysyntä ovat itse asiassa kaiken aikaa lisääntyneet. On nurinkurista, että nyt valtiovalta on "tarpeettomana" lakkauttamassa tarpeellista ja hyvin toimivaa järjestelmää.

Koulupaikka Satulavuoren koulussa on elintärkeä päätepiste monen oppilaan levottomalle koulu-uralle, joka on pitänyt sisällään jatkuvasti vaihtuvia kouluja, opettajia ja oppilasryhmiä, joiden muodostamassa viidakossa on vaikea kasvaa ja kehittyä sekä oppia luottamaan itseen ja kanssaihmisiin.

Tasapainoinen kasvu vaatii kyllin rauhallisia olosuhteita ja aikaa pysähtyä. Jatkuvat muutokset ja epävarmuus tulevaisuudesta puolestaan luovat kaaosta, joka vaikeuttaa kasvua ja kehitystä.

Koulun pitkäaikaisena musiikkiterapeuttina jaan oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan ahdistuksen ja huolen koulupaikkojen tulevaisuudesta.

Satulavuoren koulupaikat tulisi ehdottomasti säilyttää siksikin, että vaativaa erityisopetusta tarvitsevat oppilaat eivät ole tulevaisuudessa vähenemässä, vaan pikemminkin päinvastoin.

Lausteen koulun henkilökunta on hyvin koulutettua ja ammattitaitoista ja myös lapset, vanhemmat ja muu henkilökunta ovat olleet hyvin tyytyväisiä koulun toimintaan.

Kimmo Lehtonen

KT, musiikkiterapeutti ja professori