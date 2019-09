Lukijalta: Järki mukaan Itäharjun katujen katkaisuhankkeeseen

Jani Sinokki epäilee (TS 14.9.) minun mielipiteeni (TS 11.9.) perustuvan väärinkäsityksiin ja ymmärryksen puutteeseen, kun en ole hänen kanssaan samaa mieltä Itäharjun katujen sulkemisesta kiinteillä fyysisillä ajoesteillä. Kiistän moiset syytökset.

Sinokin esittämä Keskikadun liikenteen määrä on väärä. Itäharjun liikennemallitarkastelun kartoissa sen päivittäinen ajoneuvomäärä on 700, ei 4000, mikä olisi sama kuin Karjakadulla. Keskikatu on usein käyttämälläni kävelyreitillä, enkä ole koskaan nähnyt siellä samanlaisia autojonoja kuin Karjakadulla. Siksi suhtaudun epäilyksellä myös väitteeseen liikennemerkkien toimimattomuudesta.

Keskikadun läpiajon kieltävät merkit on asennettu niin, että autoilija pystyy havaitsemaan ne vasta kun on jo ajanut kadun alkuun. Siinä on sitten vaikea lähteä peruuttelemaan takaisin risteysalueelle tai tehdä U-käännös kapealla kadulla.

Olisi järjetöntä asentaa Itäharjun kaduille 12 puomia tai muuta ajoestettä edes kokeilematta Karjakadun läpiajon kieltävien liikennemerkkien vaikutusta. Esteiden asentaminen vaatii myös niistä varoittavat kyltit kyseisten katujen molempiin päihin.

Karjakadun läpiajon kieltomerkit riittävät. Ne on asennettava niin, että ne ovat havaittavissa mahdollisimman helposti jo kaukaa, kuten määräykset liikenneopasteiden asentamisesta edellyttävät.

Uskon, että moni alueen läpi ajava ei nykyisin ole edes tietoinen aiheuttamastaan haitasta.

Uskon kyllä, että mielipiteitä asiasta ja sen vaatimista toimenpiteistä on voinut esittää ja keskustella siitä omakotiyhdistyksen tapahtumissa. Mitään yksimieliseen tulokseen johtanutta kattavaa kyselyä ei kuitenkaan ole tehty. Nyt on ainakin yksi eriävä mielipide.

Kauppamatkani kesto on vain esimerkki, jonka avulla voi helposti mittauksiin perustuen arvioida suunniteltujen toimien haittoja. Se ei toki ole ainoa peruste. Samanlainen haitta aiheutuu esimerkiksi myös kun kyyditsen usein lapsenlapsiani heidän harrastuksiinsa.

Karjakadun läpiajon kieltomerkit olisi pitänyt asentaa jo silloin kun sille asennettiin asfalttipinta, ja sitä myös ehdotettiin. Kaupungin insinöörit vakuuttelivat tuolloin, että kadusta tehdään niin kapea ja pomppuinen, ettei kenellekään tule mieleen käyttää sitä läpiajoon.

Tulos on nähtävissä.

Nyt suunnitellaan ylimitoitettuja toimia katujen katkaisuineen, koska ei uskalleta edes kokeilla ilmeistä ja helppoa ratkaisua, joka on aiemmin hylätty.

Tapio Korhonen