Lukijalta: Lainsäädäntö kuolinavusta on tarpeen

Lääkäri Kalle Mäki oli kovasti huolissaan kuolinavusta (TS 12.9.).

Minä en näe, että olisi kestäviä perusteluja sille, miksi ihmisen pitäisi kärsiä vastoin tahtoaan sellaisessa tilanteessa, kun jäljellä on pelkkä raadollinen, erittäin tuskallinen kuolinkamppailu ilman toimivaa lievitystä.

Kenenkään ei pitäisi joutua kärsimään jonkun toisen ihmisen maailmankuvan, moralismin tai pelon vuoksi. Siksi lainsäädäntö kuolinavusta/eutanasiasta, jos palliatiivinen hoito ei auta, on tarpeellinen (itsemääräämisoikeus).

Lainsäädännöllisen muutostarpeen tunnustaminen on lähtökohta sille, että uudistuksia saadaan aikaiseksi. Suomalaisten tahtotila kuolinavulle/eutanasialaille on olemassa vahvana.

Kun ihmisoikeuden ja itsemääräämisoikeuden kehittämisen ja parantamisen näkökulmasta perustellusti on hyvä tehdä muutoksia lainsäädäntöön, niin silloin niitä on aiheellista tehdä. Lainsäädännöllinen muutosvastuu on aina istuvalla hallituksella ja eduskunnalla.

Kari Viholainen

Exitus ry:n puheenjohtaja,

sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito -asiantuntijatyöryhmän jäsen