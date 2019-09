Lukijalta: Kaupunkikehitystä ja investointeja, mutta millä hinnalla?

Kehittyäkseen kaupungissa tulee olla meneillään kehittämis- ja investointihankkeita. Katseen tulee ulottua pitkälle tulevaisuuteen ja tulevaisuuden Turun ihmisten tarpeisiin, samalla palvellen nykypäivää.

On kuitenkin tärkeää, että eri investointien rakennushankkeissa on osaavaa suunnittelua, talouden hallintaa ja valvontaa mukana. Prosessi on yksi kokonaisuus, mikä lähtee liikkeelle projektin käynnistämisestä. Jo tässä vaiheessa tulee olla mukana verrokkikohteiden hinta, jotta voidaan nähdä suunnitelmien ja kustannusten todellinen jakautuminen.

Näin ei toimittu esimerkiksi Kaupunginteatterin peruskorjauksen yhteydessä. Toisaalla tehdyt vastaavanlaiset hankkeet olisivat näyttäneet toisenlaisia lukemia.

Useat suuren luokan hankkeet Funikulaarista Logomon siltaan ovat kompastuneet pahasti Turussa jossain prosessin vaiheessa.

On tavallista, että rakennushankkeissa tulee ylityksiä ja yllätyksiä, mutta oikealla tavalla johdetuissa projekteissa ei tule ylitystä 100 prosentin verran.

Toki on paljon myös onnistuneita kohteita, joissa on jopa alitettu budjetti, mutta nuo edellä mainitut ovat malliesimerkki siitä, miten tämän hintaluokan hankkeissa ei saa käydä.

Kaupunkiorganisaatiossa tulee olla selkeä vastuunjako jo projektin käynnistämisestä valvontaan saakka. Hankkeilla ja projekteilla tulee olla päävastuulliset henkilöt ja budjettien tulee olla urakkaa vastaavat.

Korjattavien rakennusten esiselvitysten tulee olla niin kattavat, ettei miljoonaluokan yllätyksiä tule. Tarvitaan selkeä investointisuunnitelma, mikä ei salli jonon ohi kiilaavia hankkeita muissa kuin akuuteissa tilanteissa.

Miljoonaluokan ylitykset nostavat ymmärrettävästi tunteita pintaan kaupungissa, missä käyttötalous on reilusti miinuksella. Siinä ei auta selittely investointi- ja käyttötalouden eroista, sillä samaan aikaan näiden rakennushankkeiden miljoonaylitysten rinnalla kouluissa säästetään tehtäväkirjoissa, terveyskeskusaikoja jonotetaan ja psykiatrista sairaanhoitoa ei ole juurikaan saatavilla.

Myös moni muu palvelualue lastensuojelusta kotipalveluun kaipaisi kipeästi lisäresurssia.

Turun kaupungilla on haasteellinen aika tuloillaan; pitäisi saada monta isoa päätöstä aikaiseksi liikenteestä isoihin investointeihin sekä löytää niihin rahat alijäämäisestä taloudesta. Edessä on siis isoja arvovalintoja.

Päätösten tekoa vaikeuttaa se, että yksikään asia ei ole niin mustavalkoinen: kehitystä tarvitaan, mutta millä tai kenen hinnalla.

Taru Pätäri

valtuutettu, sd

Nina Kallio

varavaltuutettu, sd