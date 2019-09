Lukijalta: Korkeampaa matematiikkaa

Otsikon teksti lukee Fölin uuden ylpeyden takaosassa. Yksi toiveeni on toteutunut. Olen vajaat kaksi vuotta kirjoitellut vaihtoehdosta Turun seudun joukkoliikenteeseen Föliin. Tämä vaihtoehto on kaksikerrosbussi. Bussi on nyt kolmen viikon ajan testiliikenteessä reiteillä kuusi ja seitsemän.

Bussi tuli aikataulussa Puutorin pysäkille. Heti ensimmäinen havainto uuden bussin yläkerroksessa istuessa oli hiljaisuus. Vanhojen fölibussien räminää, kolinaa ja moottorin meteliä ei kuulunut.

Pitkäjalkaisena polvet ottivat kiinni edessä olevan istuimen selkänojaan, mutta testibussi onkin menossa Italiaan ja sisustus on suunniteltu heidän tarpeisiinsa.

Bussin kyyti oli miellyttävän tasaista. Bussi oli aikataulussa myös päätepysäkillä. Pysähtymisajoissa en havainnut viivästymisiä tavalliseen bussiin verrattuna.

Matkustajat osaavat ennakoida pysäkit ja liikkumisen bussin sisällä. Vaikka yläkertaan oli jyrkät portaat, niitä pitkin oli yllättävän helppo nousta ja tulla alas. Automaattivaihteisena bussi lähtee pysäkiltä pehmeästi. Jos yläkertaan nouseminen ei onnistu, niin alakerrassakin on noin 20 istumapaikkaa.

Nykyisissä telibusseissa on noin 50 istumapaikkaa. Testikäytössä olevassa kaksikerrosbussissa on 80 istumapaikkaa. Suurempiakin kaksikerrosbusseja on saatavilla. Tärkeää on, että suurin osa matkustajista on kaupunkibussissakin istumapaikoilla.

Kaksikerrosbussi on kannatettava ja tehokas väline Turun seudun joukkoliikenteeseen.

Uutisoinnissa yksi asia on "pistänyt silmään". Joukkoliikennejohtaja ehti jo sanomaan, että kaksikerrosbussi ei korvaa raitiotietä.

Ei se yksin korvaakaan, mutta yhdessä sähkö- ja biokaasubussien sekä myöhemmin lähijunaliikenteen kanssa raitiotie on täysin turha ja kallis hanke.

Myös superbussit tulisi unohtaa. Niiden käyttöikä on lyhyt ja seisomapaikkojen määrä suuri. Lisäksi superbussin hankintahinta on kaksinkertainen kaksikerrosbussiin nähden.

Kaksikerrosbussit ovat varmatoimisia ja tuovat lisäkapasiteettia sekä uutta mukavuutta joukkoliikenteeseen pitkäksi aikaa eteenpäin. Ne luovat myös positiivista mielikuvaa ja statusta Turkuun muun muassa Lontoon ja Berliinin tavoin.

Marko Heimonen