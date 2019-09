Lukijalta: Afganistanilaisten pakkopalautuksille stoppi

Suomi palauttaa turvapaikanhakijoita Afganistaniin. Moni heistä ei ole saanut kunnollista turvapaikkapuhuttelua. Yksin maahantulleiden turvapaikkapuhutteluja on viivytetty täysi-ikäistymisen hetkeen, jonka jälkeen puhuttelut on tehty ilman avustajia.

Pahimmillaan vain 40-minuuttisesta puhuttelusta näkee, ettei nuori ole ymmärtänyt, mitä häneltä on kysytty. Lyhyen puhuttelun perusteella on kuitenkin päätelty, ettei suojeluntarvetta ole.

Palautettujen joukossa on mielenterveysongelmaisia hazaranuoria, toisen polven pakolaisia, jotka eivät ole koskaan käyneet Afganistanissa.

Palautetut ovat paenneet uudelleen Iraniin ja päätyneet tekemään töitä hyväksikäytettyinä ja syrjittyinä. Osa on ajautunut uudelleen ihmiskaupan uhreiksi.

Kaaos Afganistanissa syvenee, varsinkin jos USA vetää suuren osan joukoistaan pois maasta, kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa 4.9.

Sen jälkeen ”rauhaa” maassa jäävät turvaamaan talebanit, joiden tulisi pitää Isis ja al-Qaida kurissa. Edessä voi olla hallinnon ja turvallisuuskoneiston täydellinen romahdus.

Nyt on käynnistettävä toimenpiteet pakkopalautuksiin liittyvien asetusten muuttamiseksi niin, että pakkopalutukset Afganistaniin voidaan lopettaa. Ennen kuin asetusmuutos saadaan valmiiksi pakkopalautukset on keskeytettävä. Työssä ja koulutuksessa olevien on saatava oleskelulupa.

Mielenosoitus Helsingissä 14.9. muistuttaa afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden ahdingosta.

Kaarina Heiskanen

nuorten turvapaikanhakijoiden vapaaehtoinen tukihenkilö

Mohamed Yousif

Varsinais-Suomen SAK Nuorten puheenjohtaja

Sanna Valtonen

Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja

Anna-Mari Rantalainen

sosiaalityön opiskelija (Turun yliopisto) ja ihmisoikeusaktivisti

Sirpa Kaajas

turvapaikanhakijoiden vapaaehtoinen tukihenkilö