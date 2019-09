Lukijalta: Nyt on nuorten vuoro tehdä tulevaisuutta

Sinulle nuori vihreä. Olet huolissasi siitä, saatko koskaan kunnollista eläkettä (TS 11.9.).

Vastaus on sinun omissa käsissäsi. Vain sinä voit aikaansaada sellaisen tulevaisuuden, jossa toiveesi riittävästä eläkkeestä voivat toteutua. Siinä ei ole apua nykyisten eläkkeiden rahallisen arvon rajoittamisesta.

Kulunut sanontakin kuuluu: "Tulevaisuus ei tule, se pitää tehdä." Tulevaisuutta tehdään aina "ajassa"; nyt on aika aloittaa.

Niin mekin, jotka nyt olemme eläkkeellä, olemme saaneet tehdä. Me molemmat, sinä nuori ja minä vanha eläkeläinen, elämme siinä "tulevaisuudessa", jonka me, vanhat, olemme saaneet aikaan.

Kun minä aloitin tulevaisuuden tekemisen 55 vuotta sitten, lähdin töihin Ruotsiin. Olin tuolloin 15-vuotias ja samana päivänä kun täytin 16 vuotta aloitin Ruotsissa työurani. Meitä suomalaisia muutti noina vuosikymmeninä sinne noin 300 000. Suomessa oli huonot ajat.

Suomi oli kovin erilainen kuin nyt. Nuorten näkemys tulevaisuudesta oli oman tekemisen varassa. Ei ollut opintotukea eikä työttömyyspäivärahaa, asuntotuesta puhumattakaan.

Eläkejärjestelmä oli alkuvaiheessa vain kansaneläkkeen varassa. 1960-luku oli voimakasta eläkejärjestelmän uudistamisen aikaa. Silloin luotiin periaatteet eläkejärjestelmälle, joka nyt on olemassa. Muutoksia sisältöön on tehty monta kertaa.

Kun nuori silloin aikuistui, ainoa tapa tulla toimeen oli selviytyä itse. Elimme tekemällä työtä ja niin rakensimme oman tulevaisuuden, jossa me kaikki elämme nyt.

Me emme katsoneet taaksepäin tai miettineet sitä, miten jo olemassa olevaa hyvinvointia, esimerkiksi eläkkeitä tulisi jakaa. Meidän tavoitteemme oli luoda uutta, lisätä hyvinvointia yhteiskuntaan. Sen me teimme. Lisää, parempaa meille kaikille.

Mitä olemme saaneet aikaan?

Olen siitä ylpeä. Ihan aikuisten oikeesti. Suomi on maailman onnellisimpien ihmisten maa. Eikä yksinomaan materialistisessa mielessä, vaan me olemme todella fiksuja myös suhteessamme ympäristöön.

Näiden huomioideni sisältö on minulle todella suuri.

Suomi oli maa, jolla ei olisi uskonut olleen niitä mahdollisuuksia, jotka me löysimme. Tämmöisenä me Suomen teille annamme, olkaa nuoret hyvä.

Ranskalainen laulaja Edith Piaf laulaa: "En kadu mitään". En minäkään. Olen saanut olla mukana uuden paremman Suomen luomisessa. Sen vuoksi saan kuulua onnellisiin suomalaisiin, niin kuin sinäkin.

Nuoret vihreät: Nyt on teidän vuoronne tehdä tulevaisuutta. Teidän on aloitettava nyt. Ei tulevaisuus ole parempi, jos nyt olemassa oleva jaetaan uudella tavalla, on tehtävä uutta.

Me vanhat emme enää voi taata teidän eläkkeitänne. Kun ne tulevat maksuun, meitä ei enää ole.

Kaikki maailman taloudessa perustuu kasvuun. Jos se pysähtyy, olemme ongelmissa.

Elämä on kuin urheilua. "Korkeammalle, nopeammin, voimakkaammin". Pitää pärjätä kilpailussa. On oltava parempi koko ajan, huomenna, ylihuomenna ja ensi vuonna.

Vain katsomalla eteenpäin voi nähdä tulevaisuuden.

Markku Vuoti

70 vuotta

Naantali