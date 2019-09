Lukijalta: Turkuko edelläkävijä savimaiden vanhojen talojen huomionnissa?

Kirjoitan tätä mielipidettäni sunnuntain Koti-liitteessä 8.9. olleen jutun perusteella. Aamukahvipöydässä aloin epäillä, että elämän kiireissä on hävinnyt puoli vuotta ajasta ja ollaan aprillipäivässä ja lehti julkaisee mainion aprillipilan.

Jutussa "Savimaan kanssa voi tulla toimeen" on paljon oikeita asioita. Meidänkin 1950-luvun talomme on kestänyt vuosikymmenet vajoamalla hyvin tasaisesti ja vajoamaa mitattiinkin vuosituhannen alkupuolella – se oli silloin noin kolme senttiä. Se mikä sai epäilemään aprillipäivän tulleen on tuo tarina, että kaupunki olisi edelläkävijänä rakennustöissään huomioimassa nämä savimaalle rakennetut vanhat talot.

Alueellamme kaivetaan juuri nyt sähköjä maan alle, mikä sinänsä ja omana asianaan on edistettävä hanke. Sen toteutus ei ihan kaikilta osin tue tätä edelläkävijän leimaa.

Meille ei ilmoitettu tulevasta toiminnasta etukäteen mitään. Se todettiin vahingoksi, ”koska suunniteltu alue laajeni”.

Meille ei ilmoitettu, kun kaivuu alkoi lähestyä taloa.

Meillä ei tehty minkään näköisiä mittauksia, ei tehty katselmusta, mistään tärinämittareista nyt puhumattakaan.

Isot koneet ajavat kadulla, jossa normi autoliikennekin on vähäistä eikä läpikulkuliikennettä ole lainkaan. Talo tärisee niin, että aamuisin herää sängyn tärinään ja välillä tekee mieli pidellä kaapeista kiinni.

Kun tämä oli jatkunut jo viikkoja, aloimme tyhjentää hyllyjä ja laitoimme kaikki lasiesineet lattialle. Olemme suojanneet pöytiä, jopa tallissa olevan auton.

Talon tavarat siis voivat tuosta kaikesta selvitä, mutta miten käy talon?

Tärinän ja kaivuun aiheuttamat massojen muutokset voivat tulla esiin vasta aikojen päästä. Kuka silloin on korvausvastuullinen?

Olemme itse kuvanneet kivijalkaa ja seiniä todentaaksemme tilannetta ennen ja jälkeen tuon pyörityksen, mutta missä on rakentajan vastuu?

Tavallisia duunareita, jotka tuossa nurkalla kaivavat ja joille sattuu vahinkoja kauhojen, työtapojen ja kulkemisten suhteen en usko tämän mitenkään kiinnostavan, vaikka talossa sisällä olijalla hyppää sydän kurkkuun samassa tahdissa talon kanssa, kun kauha pamahtaa maata vavisuttaen maahan.

Sen sijaan jotakin instanssia kaupungin sisällä tämän asian olisi pitänyt kiinnostaa – jo kauan ennen projektin alkua. "Edelläkävijänä" varsinkin.

Vähäheikkilän asukas