Lukijalta: Kaavoituskummajainen Kaarinan Silvolanmetsässä

Kaarinan kaupungin Silvolanmetsän asemakaava on vahvistettu toukokuussa 2018 asuntorakentamiseen täydennettynä tontilla päiväkodille.

Alueen omakotitontteja on jo myyty ja osa on vielä myynnissä.

Tontteja ostaneet ja niiden ostoa suunnittelevat sekä lähiseudun asukkaat ovat pudottaneet silmänsä luettuaan Kaarinan kaupunkikehityslautakunnan elokuisen pöytäkirjan.

Vain vuosi asemakaavan vahvistamisen jälkeen Kaarinan kaupungin kaupunginarkkitehti esittää Silvolanmetsän asuintarkoituksiin suunnitellun suurimman tontin käyttötarkoituksen muuttamista.

Alueen suurin ja keskeisin tontti kaavoitettaisiin ja myytäisiin perhekuntoutuskäyttöön sisältäen toimistorakennuksen avohuollon tarkoituksiin ja asuntoja muutaman kuukauden käyttöjaksoja varten.

Näin AP eli asuinhuoneistojen korttelialue muuttuisi pelkästään muutoslupamenettelyllä YS eli sosiaalitointa palvelevaksi tontiksi.

Kaarinan kaupunki ei missään alueen esittelyaineistossa mainitse kaupunginarkkitehdin esittämää suurimman ja keskeisen tontin käyttötarkoituksen muutosta, mikä taatusti laskee viihtyvyyttä ja tonttien arvoa. Siten kaupungin toiminta lähestyy kusetusta.

Rakennettavan ympäristön suunnittelu tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti suorittaa vuorovaikutteisesti. Käyttötarkoituksen muutosesityksen mukaan naapureita on kuultu ja heillä ei ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

Suuri osa naapuritonteista on myymättä, joten hiljaisuus on ymmärrettävää. Kaavoittajan on lain mukaan näin suurissa muutoksissa kuultava laajemmin naapurustoa, mikä on täysin tekemättä.

Kaarinan kaupungin kaavoitustoimen takinkäännön nopeus Silvolanmetsän tapauksessa hakee vertaistaan.

Kaupunkikehityslautakunnan jäsenten on syytä syvällisesti perehtyä kaupunginarkkitehdin muutosesitykseen ja tyrmätä se tontin ostaneiden ja tulevaisuudessa ostavien sekä lähialueen asukkaiden oikeuksia loukkaavana.

Jorma Grönholm